Koçarlı'da deve güreşi heyecanı yaşanacak

Koçarlı Belediyesi tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenecek olan Geleneksel Deve Güreşi Festivali için geri sayım başladı.

Koçarlı Belediyesi tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenecek olan Geleneksel Deve Güreşi Festivali için geri sayım başladı. Koçarlı Belediyesi Geleneksel Deve Güreşleri Festivali her yıl olduğu gibi bu yıl da binlerce deve güreşi severleri Yeniköy Deve Güreşi Arenası'nda buluşturacak.

Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinde bir gelenek haline gelen ve Deve güreşi severler için en iyi kış organizasyonu olarak bilinen deve güreşleri 3 Aralık 2023 Pazar günü saat 10.30'da başlayacak ve Koçarlı'da renkli görüntülere sahne olacak. Gerçekleştirilecek festivalde 130 pehlivan deve mücadele edecek.

Aydın'ın en önemli kültürel etkinlikleri arasında yer alan geleneksel deve güreşlerinin bu yıl Koçarlı'da 9.sunu gerçekleştireceklerini ifade eden Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, "Yeniköy Mahallemizde bulunan Deve güreşi festival alanımızda 3 Aralık tarihinde deve güreşi festivalimizi gerçekleştireceğiz. Festivalimize Ege, Marmara bölgesi başta olmak üzere Çanakkale, İzmir, Muğla ve Aydın'ın ilçelerinden 130 deve katılacak. Develer Kaymakamlık Kupası, Belediye Başkanlığı Kupası, olmak üzere farklı kategorilerde mücadele edecekler. Tüm deve güreşi severleri ve Koçarlılı hemşerilerimiz başta olmak üzere tüm Aydınlıları 3 Aralık'ta yapacağımız güreşimize bekliyoruz" diye konuştu. - AYDIN