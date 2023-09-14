KKTC'de "Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-23" devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) icra edilen "Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-23"ün görüntülerini paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye ve KKTC'nin katılımıyla 11-15 Eylül tarihleri arasında KKTC'de icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-23'e ait anlar yer aldı. Paylaşımda, tatbikatın tüm hızıyla devam ettiği vurgulandı. - ANKARA