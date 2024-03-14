Kızılay Hakkari Şube Başkanlığı 400 Kişilik İftar Çadırı Kurdu

Kızılay Hakkari Şube Başkanlığı tarafından 400 kişilik iftar çadırı kuruldu.

Kızılay Derneği Hakkari Şube Başkanı Recep Bozkurt, 2018 yılından bu yana geleneksel hale getirdikleri iftar çadırını bu yılda kurduklarını söyledi. Bozkurt, "2023 yılında geçirdiğimiz deprem felaketinde buruk bir Ramazan ayı geçirdik. Aynı şekilde bu yıl da Filistin'de yaşanan savaş dolayısıyla yine buruk bir Ramazan ayı geçiriyoruz. Her ne kadar Filistin'de kan, gözyaşı ve mağduriyet yaşansa da Kızılay olarak Filistin'e yardımlarımız son hızıyla devam etmektedir. Dünyada yaşanan tüm bu olumsuzluklara rağmen ülkemizde de gözden kaçıramayacağımız mağduriyetler ve ihtiyaç sahibi insanlarımız mevcuttur. Bu vesileyle ülkemizde ve ilimizde yine ihtiyaç sahiplerine ayni ve nakdi olarak her türlü desteğimiz devam etmekte olup, bu yıl çadırımızı da Hakkari Merkez Gençlik Merkezi Müdürlüğü önünde açmış bulunmaktayız. Açtığımız iftar çadırında günlük 400 kişiye iftar yemeği vereceğiz. Desteklerini bizden esirgemeyen Valimiz Ali Çelik'e ve bizlere yardımları dokunan tüm kurum amirlerine teşekkür ediyorum. Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan ayının tüm insanlığın kurtuluşuna vesile olmasını temenni ediyorum" dedi. - HAKKARİ