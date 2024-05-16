Kırşehir'de Özel Bireyler Bir Gün Askerlik Yaptı

Kırşehir'de özel bireyler, 1 günlüğüne askerlik yaptı.

Özel durumları olan bireyler, Kırşehir'de Askeri Gazino'da düzenlenen yemin töreninde bir günlüğüne de olsa askerlik görevini yapmanın mutluluğunu yaşadı. Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, askerlik görevinin kutsallığına inandıklarını ve bir günlüğüne de asker olmanın özel bireyler için yerinin büyük olduğunu söyledi.

İl Jandarma Komutanı Albay Sadık Gülecen ise, 2024 yılı temsili askerlik uygulaması içerisinde silah altına alınmayan vatandaşların hak ve ödevlerini 1 gün de olsa yerine getirmek isteyenler için yapıldığını belirtti.

Yemin töreni, vali ve beraberindeki protokolün özel bireylere teskere vermesiyle sona erdi. - KIRŞEHİR