Kırklareli Valisi Birol Ekici Başarılı Sporcuları Tebrik Etti

Kırklareli Valisi Birol Ekici başarılı sporcularla bir araya gelerek başarılar diledi.

Kırklareli Valisi Birol Ekici başarılı sporcuları konuk etti. Ekici Türkiye ve Avrupa'da şampiyonluklar elde eden Binnur Yalçınkaya, Mert Çalışkan, Hale Cansu Öge ve Erman Çetiner'i tebrik etti.

Sporun önemine değinen Ekici, sporcularla gurur duyduğunu söyledi. Ekici, kentin ismin sporla duyulmasının guru verici olduğunu ifade ederek Spora ve sporcuya gereken desteği verdiklerini anlattı. - KIRKLARELİ