Kırklareli'nin Vize ilçesinden TEKNOFEST'e 12 başvuru yapıldı.

Kırklareli'nin Vize ilçesinde geçtiğimiz yıl TEKNOFEST'e 2 başvuru yapılırken bu yıl başvuru sayısı 12'ye yükseldi.

Vize Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir öğrencilerine başarılar diledi.

Son olarak Namık Kemal Ortaokulundan TEKNOFEST'e "Enkaz tanımayan deprem robotu", "Güneş giren evler" ile "Güneş aydınlatır" projeleri ile katılacak. - KIRKLARELİ