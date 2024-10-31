Kira anlaşmazlıkları ve çözüm yolları sempozyumda ele alındı

Yargıtay, İzmir Ticaret Odası (İZTO) ve İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), örnek bir iş birliğine imza atarak mülk sahibi ile kiracı arasındaki uyuşmazlıklara ilişkin çözüm yollarının tüm detaylarıyla anlatıldığı bir sempozyum düzenledi. Alanında uzman 9 ismin katılımıyla iki farklı oturumun gerçekleştiği 'Kira Hukuku Sempozyumu'nda tahliye davası, kira bedelinin tespiti ve sözleşme feshi gibi kamuoyunda sıklıkla gündeme gelen konular ele alındı.

Yoğun bir katılımla gerçekleşen ve gün boyu devam eden sempozyumun açılış konuşmalarını İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı ve İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu ile İEÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevilay Uzunallı yaptı.

Sempozyuma, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı İdris Kizir, İZTO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mahmut Erkoç, Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Kahraman, Meclis Katip Üyesi Ali Yaramışlı, meclis ve yüksek istişare kurulu üyeleri ile sektör temsilcileri katıldı.

Başsavcı Yeldan: "Türkiye'ye örnek olacağına inanıyorum"

Kiracı ve kiralayan arasındaki ihtilafların toplumun huzurunu etkilediğini belirten İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, "Böyle bir toplantının İzmirimizde düzenlenmesini, uygulamanın tüm taraflarının bir arada olmasını çok önemsiyoruz. Sorunların daha seri şekilde çözümlenmesini ve uygulama farklılıklarının azalmasını hedefleyen bu toplantının ülkemize örnek olacağına inanıyorum. Biz her alanda işbirliklerinin faydalı olduğuna inanıyoruz. İzmir Ticaret Odamıza katkıları için teşekkür ediyoruz. Yargıtay Başkanımız Sayın Ömer Kerkez'in 2024-2025 Adli Yıl Açılış Konuşmasından bir cümleyi sizlerle paylaşmak istiyorum: 'Adalet, alacaklıyı da borçluyu da, işçiyi de işvereni de, tüketiciyi de üreticiyi de, kiracıyı da kiraya vereni de, mağduru da sanığı da aynı anda düşünebilmek ve herkese hakkını tam olarak verebilmektir'" dedi.

Özgener: "Herkes elini taşın altına koymalı"

Kira hukukunun, kamuoyunda sıkça tartışılan konuların başında geldiğini vurgulayan Başkan Özgener, "İş yeri ve konut kira uyuşmazlıklarının ekonomiye etkileri yadsınamaz bir gerçek. Bu nedenle konunun tüm detaylarıyla ele alınması iş dünyamız için önem taşıyor. Özellikle enflasyonist baskı içerisinde olan ekonomilerde kira ilişkilerinin uyuşmazlığa dönüşme oranı artış gösteriyor. Tarafların belirlediği kira bedellerinin zaman içerisinde düşük kalması, kira bedelinin tespiti ve tahliye davalarını gündeme getiriyor. Bu uyuşmazlıkların çözümü için herkesin elini taşın altına koyması gerektiği kanaatindeyiz. Öncelikle kira hukukunun; ticari mülk sahipleri ve kiracıların haklarını koruyan, dengeli ve öngörülebilir bir yapı üzerine kurulması gerektiğine inanıyoruz. Bu yapıyı oluştururken sözleşme özgürlüğü ve şeffaflığın sağlanması kritik önem taşıyor. Bunu başardığımız takdirde, hem ekonomiye katkıda bulunan işletmelerin istikrarının destekleneceğini hem de kira ilişkisindeki her iki tarafın da adil ve şeffaf bir zeminde hareket etmesinin sağlanacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

Rektör Abacıoğlu: "Gerçekçi çözümler üretilmeli"

Kira hukukunun gündelik hayatın merkezinde yer alan sorunlardan biri olduğunu belirten İEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu, "Birçok kişi, barınma ihtiyacını karşılayacak bir konuta veya ekonomik faaliyette bulunmak amacıyla kuracağı işletmesine uygun iş yerine kavuşmak için kira sözleşmesi yapmıştır. Birikimleriyle ev veya iş yeri alan, bunlardan elde ettikleri kira gelirleriyle geçinmeye çalışanların sayısı da bir o kadar fazla. Bu nedenle, hepimizi böylesine derinden etkileyen kira ilişkilerinin düzenlenmesinde titizlikle hareket edilmesi büyük önem arz ediyor. Yapılacak düzenlemelerin toplumsal ve ekonomik hayatla uyumlu, uygulamadaki gereksinim ve sorunlara cevap veren, sosyal bir hukuk devletine yaraşır, nihayetinde toplum barışını sağlamaya elverişli şekilde kaleme alınması gerekiyor. Bu doğrultuda gerçekçi çözümler üretilebilmesi ve kamuoyunun oluşturulması için bunun gibi toplantıların önemi, kesinlikle göz ardı edilmemeli" diye konuştu.

Prof. Dr. Uzanallı: "Nitelikli hukuk eğitimi için uygulama şart"

İzmir Ticaret Odası'nın, sempozyumun düzenlenmesine öncü olmasının çok kıymetli olduğuna dikkat çeken İEÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevilay Uzunallı ise, "Hukuk ve ekonomi her zaman bir ilişki içindedir. İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi olarak öğrencilerimizi; etik değerler, hakkaniyet, adalet ve hukukun üstünlüğü gibi kavramları özümsemiş ve içselleştirmiş şekilde yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Nitelikli bir hukuk öğretiminin güçlü bir müfredat yanında uygulamaya dönük, iletişim becerilerini geliştiren derslerle de donatılmasının ne derece yararlı olduğunu gördük. Eğitim için doğru yöntemler seçildiğinde gençlerimiz çok önemli başarılara imza atıyorlar. Nitekim son iki yılda öğrencilerimizin, katıldıkları her ulusal yarışmadan ödülle dönmeleri onların yeteneklerini ve kararlılıklarını ortaya koyuyor" dedi.

Tahliye davaları tüm detaylarıyla konuşuldu

Açılış konuşmalarının ardından panellere geçildi. Sempozyumun İEÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Havutçu moderatörlüğünde gerçekleşen ilk oturumunda, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Üyeleri Hikmet Kanık ve Muzaffer Gürkanlı, İzmir Ticaret Odası Hukuk Müşaviri Av. Erkul Erdem ile İEÜ Hukuk Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Cem Özcan konuşmacı olarak yer aldı. "Yazılı Tahliye Taahhüdüne Dayalı Tahliye Davası", "Konut ve İşyeri Kiralarında İhtiyaç Sebebiyle Tahliye Davası", "Maden Kira Sözleşmeleri Özelinde Ürün Kirasının Belirli-Belirsiz Sözleşme Olarak Feshi" konu başlıklarında yapılan sunumların ardından katılımcıların soruları yanıtlandı.

Kira bedellerinin nasıl belirleneceği anlatıldı

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Üyesi Hikmet Kanık'ın moderatörlüğünde gerçekleşen sempozyumun ikinci oturumunda ise İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof Dr. Mehmet Murat İnceoğlu, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof Dr. Burak Özen, İEÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Ayşe Havutçu ve Dr. Buket Günay ile Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. İlknur Serdar birer sunum gerçekleştirdi. İkinci oturumda, "Kira Bedelinin Tespiti", "Başlangıç Kira Bedelinin Kararlaştırılması Sanıldığı Kadar Serbest Midir?", "Kiralayanın Ayıptan Sorumluluğu", "İşyeri Kira Sözleşmelerinde Yan Giderlerden Sorumluluk" ve "Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına Dair Kanuna Genel Bir Bakış" konu başlıkları masaya yatırıldı. - İZMİR