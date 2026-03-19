Suriyelilerin gönüllü geri dönüşü bayram öncesi de sürüyor

Suriyelilerin gönüllü geri dönüşü bayram öncesi de sürüyor
Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı'ndaki Gönüllü Geri Dönüş Merkezi'nde, Ramazan Bayramı öncesinde Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönme süreci hızlanıyor. Türkiye'de uzun yıllar yaşayan sığınmacılar, ücret ödemeden dönüş yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı Gönüllü Geri Dönüş Merkezi'nde Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüşü, Ramazan Bayramı öncesinde de devam ediyor.

8 Aralık 2024'te Suriye'de Esad rejiminin sona ermesinin ardından Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin gönüllü geri dönüş süreci hız kazanırken, bayram öncesi de hareketlilik sürüyor.

"Buradan dönüş yaparken herhangi bir ücret ödemiyoruz"

Şanlıurfa'dan gelen Suriyeli Velid Aga, Türkiye'de iki yıldır bulunduğunu belirterek, "İnşaat sektöründe çalıştım. Türkiye güzel. Buradan dönüş yaparken herhangi bir ücret ödemiyoruz" dedi.

"Ben önce gidip düzen kuracağım"

13 yıldır Türkiye'de yaşadığını ifade eden Muhammed El Faraj ise "Burada okudum, aynı zamanda giyim sektöründe çalıştım. Güzel arkadaşlıklar edindim. Şu an Halep'e gidiyorum. Tüm Türk arkadaşlarımıza hayırlı bayramlar diliyorum. Ailem burada, ben önce gidip düzen kuracağım. Akrabalarımın yanında kalacağım, sonra ailem de gelecek" şeklinde konuştu.

"Türkiye'den çok memnunum"

Kahramanmaraş'tan geldiğini söyleyen Muhammed Tahta da, "6 Şubat depreminden sonra geldim. 3 yıldır Türkiye'deyim. Burada çalıştım, şimdi Suriye'ye dönüyorum. Türkiye'den çok memnunum. İnsanlar çok iyi, güzel Türk arkadaşlıklar kurdum" diye konuştu. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
