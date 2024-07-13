GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci 15 Temmuz'u kutladı

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle bir mesaj yayımladı.

Kileci mesajında, bugünün Türkiye'nin demokrasiye olan bağlılığını ve milletin birlik ruhunu simgelediğini belirterek, 15 Temmuz'un önemine vurgu yaptı.

Kileci, "Bugün, milletimizin birlik ve beraberlik ruhunun en güçlü şekilde ortaya çıktığı önemli günlerden birini birlikte kutlamanın haklı gururunu yaşıyoruz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü; ülkemizin demokrasiye olan sarsılmaz bağlılığını ve milletimizin iradesine sahip çıkma kararlılığını simgeleyen bir anma ve şükran günüdür. 15 Temmuz günü ülkemizin her köşesinden vatandaşlarımızın gösterdiği kararlılık, birlik ve beraberlik ruhu, demokrasiye olan inancımızı daha da pekiştiriyor. Bu inançla birlikte geleceğe daha güçlü adımlarla ilerleyeceğimize olan inancımız ise sonsuz. Bu vesileyle, 15 Temmuz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor; onların bize mirası olan bu büyük mücadele ruhunu gelecek nesillere aktarmak için var gücümüzle çalışacağımızı bir kez daha belirtmek istiyorum. Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum" dedi. - GAZİANTEP