Kepez'in doğusunu prestijli caddeler güzelleştiriyor

Kepez Belediyesi, geçmiş yıllarda gecekondu yapılaşmasının yoğun olarak bulunduğu ilçenin doğu yakasının kent estetiğini, inşa ettiği prestijli caddelerle güzelleştiriyor.

Kepez ilçesinin Kızılırmak Caddesi'nin doğu tarafındaki mahallelerdeki gecekondu görüntüsü tarih oluyor. İlçenin doğu yakası; kaliteli, site tarzı konutları, geniş caddeleri, yeşil alanları, sağlık ve eğitim kurumlarıyla bölge sakinlerine konforlu bir yaşam sunuyor. Dönüşüm çerçevesinde gecekonduların yerini kaliteli, sosyal donatı alanları olan çok katlı konutlar aldı. Alt ve üst yapısı olmayan, sathi kaplama, dar yollar ise fen işleri tekniğine uygun, sıcak asfaltlı, geniş yollara dönüştürüldü. Bölgenin kent estetiğinin değişmesini en güzel gösteren yatırımlar ise açılan caddeler oldu.

Adnan Kahveci ve Kerkük Caddesi

Bölgeyi güzelleştiren caddelerden iki tanesi de Habibler ve Gazi Mahallelerine kazandırıldı. Kepez Belediye Meclisi tarafından 6587 Sokak ile 5711 Sokak arasında açılan 1200 metre uzunluğunda, 25 metre genişliğindeki yola Kerkük Caddesi ismi verildi. Meclis kararıyla Kerkük Caddesi ile Şehit Musa Özkan Caddesi arasında inşa edilen uzunluğu 1619 metre, genişliği 25 metre olan yol da Adnan Kahveci Caddesi ismini aldı.

"Sıcak asfalt dökümü tamamlandı"

Fen İşleri Müdürlüğü, Başkan Hakan Tütüncü döneminin yatırımı olan her iki caddedeki sıcak asfalt, orta refüj düzenlemesi, trafik bilgi işaret levhaları çalışmalarını tamamladı. Kerkük Caddesi'nin 498 metrelik bölümünün asfaltı geçtiğimiz yıl dökülmüştü. Caddenin 708 metrelik bölümünün sıcak asfaltı da bu yıl yapıldı. Caddenin 14 bin 690 metre kare büyüklüğündeki bu alanına 2 bin 800 ton sıcak asfalt serildi. Adnan Kahveci Caddesi'nin tamamında sıcak asfalt yapımını bitirilirken, 21 bin 500 metrekare alanına 4 bin 670 ton sıcak asfalt döküldü. Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, her iki caddenin orta kaldırımına onlarca yetişmiş zeytin ağacı dikerken, bu alana çim de ekilecek. Her iki caddenin kesiştiği kavşakta bulunan çam ağacı da kesilmeyerek, korundu.

"Caddeler değişimi hızlandıracak"

Her iki caddenin bölgeye hayırlı olmasını dileyen Başkan Hakan Tütüncü, "İlçemize değer kazandıran, dönüşümü hızlandıran eserlere imza atmaktan dolayı mutluyuz. Kerkük ve Adnan Kahveci caddelerimizde bölgelerindeki değişimi, dönüşümü hızlandıran, yatırımların önünü açan bir yatırım olacak "dedi. Parke kaldırımı yapılmaya başlanılan Kerkük ve Adnan Kahveci caddelerinde son olarak yol çizgisi ve aydınlatma çalışmaları yapılacak. - ANTALYA