Kayseri'ye değer katan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi vatandaşların takdirini kazanıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin kente kazandırdığı ve yakın zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi açılışını gerçekleştireceği, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi vatandaşların takdirleri ile karşılaşıyor. Ailece millet bahçesine gelen vatandaşlar, bu önemli projenin Kayseri'ye değer kattığını söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde yapımı tamamlanan 1 milyon 260 bin metrekarelik toplam alanda 1 milyon metrekare yeşil alanıyla dikkat çeken Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında hizmete girmiş ve vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılanmıştı. 1 milyon 260 bin metrekare alanıyla Türkiye'nin açılışı yapılmış en büyük Millet Bahçesi özelliğini taşıyan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, açıldığı ilk günden bu zamana kadar adeta dolup, taşıyor. Millet bahçesinde vakit geçiren vatandaşlar, bu önemli projenin Kayseri'ye değer kattığını, adeta bir cazibe merkezi olduğunu belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ni çok sevdiklerini söyleyen Feride Tunç isimli vatandaş, "Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin Kayseri için varlığı çok önemli, biz vatandaşlar olarak çocuklarımızı güvenli, sağlıklı, hijyenik gezdireceğimiz alanlar var. Bizler bu alanı çok sevdik, her gezdiğimizde her alanın özelliğini keşfetmeye çalışıyoruz. Yapılan binalar da merak uyandırıyor, bittiği zaman neler olacağını merak ediyoruz. Çocuklarımızla gelebileceğimiz bir yer. Belediye başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç'a da çok teşekkür ederiz" diye konuştu. Millet Bahçesi'ni 'cennet bahçesi' olarak nitelendiren Ali Rıza Yüce ise; "35 sene hava ikmalde çalıştım, bu mekanları da adım adım bilirim. Şimdi cennet bahçesi şekline gelmiş, insanların faydalanabileceği şekilde gayet güzel değerlendirilmiş. Devletimizin, belediyemizin hizmetlerinden memnunuz" dedi.

Millet Bahçesi'ne ailece geldiklerini söyleyen Bekir Can; "Buraya ilk defa geliyoruz, çok beğendik. Kayseri'ye değer katmış, yapanların ellerine sağlık. Uzun yıllar bu seviyede parkımız yoktu, güzel olmuş" derken, eşi Selda Can ise "Emeği geçenlere teşekkür ederiz, bizim için bayağı keyifli bir yürüyüş olacak" diye konuştu. Çocukları Melis Duru Can da "Burada spor yapabileceğimiz alanlar da var, yüzücü olduğum için spora daha büyük bir ilgim var. Hem eğlenmek hem spor yapmak hem de gezip görmek için çok güzel bir yer" ifadelerini kullandı. Çocuğu ile birlikte millet bahçesinin spor alanında spor yapan Çelebi Kalkan, böyle bir cazibe merkezinin kente kazandırıldığı için teşekkür ederek; "Millet Bahçesi'ni çok beğenerek geliyoruz. Her hafta sonu İldem'den geliyoruz, mesafenin uzak olmasına rağmen, çünkü bir şehrin nüfusu 1,5 milyonu geçtikten sonra insanların çocuklarıyla birlikte kaliteli vakit geçirebileceği cazibe alanlarına sahip. Bilim Merkezi'nden sonra böyle bir cazibe merkezi biz ebeveynler için büyük bir kurtarıcı oldu. Yapanlara teşekkür ederiz" şeklinde konuştu. Esil Kalkan da millet bahçesinin çok geniş ve büyük bir alan olduğunu çocuklar için oyun alanları, yetişkinler için de yürüme alanları gibi bölümlerin olduğunu ve çok eğlendiğini söyledi.

Çocuğu ile birlikte çocuk oyun alanlarında vakit geçiren Cengiz Polat ise; "Kayseri için çok güzel, harika bir etkinlik yeri olmuş, büyük olması, şehrin merkezinde olması benim çok hoşuma gitti. Kayseri halkı olarak millet bahçesinden gayet memnunuz, emeği geçenlere teşekkür ederiz" derken, çocuğu Ada Polat da "Burayı sevdim, güzel bir yer, böyle bir yere ihtiyaç vardı. Hem mesire alanı hem de çocuk oyun alanı olarak kullanılabiliyor, sıkıldığımız zaman gelebiliyoruz" şeklinde konuştu. - KAYSERİ