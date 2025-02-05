MHP'den Devlet Bahçeli'nin hastaneye kaldırıldığı iddiasına yanıt

Devlet Bahçeli'nin hastaneye kaldırıldığı iddiasına jet yanıt
İmamoğlu mu, Yavaş mı? Özgür Özel'den bomba 'ön seçim' açıklaması

Özgür Özel'den bomba 'ön seçim' açıklaması
Eski ABD Başkanı Joe Biden'dan sürpriz kariyer hamlesi! Trump'ın da diline düştü

Trump'ın da diline düştü! Joe Biden'dan sürpriz kariyer hamlesi
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Trump'ın Gazze planına sert tepki

Trump'ın Gazze planına Hakan Fidan'dan zehir zemberek yanıt!

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, '38 Ayar Adam' İlan Edildi

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, '38 Ayar Adam' İlan Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayserispor taraftar derneği Kapalı Kale, 6 Şubat depreminde gösterdiği fedakarlık nedeniyle Vali Gökmen Çiçek'i sosyal medya aracılığıyla '38 ayar adam' olarak ilan etti.

Kayserispor taraftar derneği Kapalı Kale tarafından '38 ayar adam' hashtagiyle günlerdir açıklanması beklenen kişi Vali Gökmen Çiçek oldu. Kapalı Kale Taraftar Derneği, Çiçek'i 6 Şubat depreminde gösterdiği fedakar çalışmalar sonucu '38 ayar adam' ilan etti.

Kayserispor taraftar derneği Kapalı Kale tarafından günlerdir açıklanması beklenen '38 ayar adam' saat 20.38 itibariyle açıklandı. Kapalı Kale Taraftar Derneği tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, 6 Şubat asrın felaketinde göstermiş olduğu fedakar çalışmalar nedeniyle Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, '38 ayar adam' ilan edildi.

Kapalı Kale Derneği tarafından yapılan açıklamada, "Şimdi perde kalktı. O, milletin en zor anında yalnız bırakmayan, gece gündüz demeden sahada olan, yüreğini ortaya koyan bir adam: Valimiz Gökmen Çiçek. 6 Şubat 2023 Acının en derinden hissedildiği gün. O gün kimileri bekledi, kimileri izledi. Ama birisi vardı ki halkının yanından bir an bile ayrılmadı. Karanlığın içerisinde ışık oldu. Umudu ayakta tuttu. Bugün adı dualarda, emeği hafızalarda. Depremin bağrında halkın hep yanında duran #38AyarAdam'a sonsuz minnetle" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Trump'ın da diline düştü! Joe Biden'dan sürpriz kariyer hamlesi
img

Devlet Bahçeli'nin hastaneye kaldırıldığı iddiasına jet yanıt
img

İstanbul kar beklerken diğer illerden peş peşe tatil haberleri geliyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kar yağışı yurdu esir aldı, 10 ilde okullar tatil edildi

Kar yağışı yurdu esir aldı! 10 ilde okullar tatil edildi
Ferdi Tayfur'un vasiyetinde yer almayan kızı Tuğçe Tayfur isyan etti

Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı, kızı Tuğçe Tayfur isyan etti
Batshuayi'den Frankfurt'a indirim

Frankfurt'a gitmek için bakın ne yapmış
Depremde günde ortalama 40 cenaze yıkayan gassaldan tüyler ürperten sözler

Depremde günde 40 cenaze yıkayan gassaldan tüyler ürperten sözler
Zehra Güneş'in makyajsız hali olay oldu

Makyajsız hali olay oldu
Ermenistan'dan tarihi Türkiye açılımı

Ermenistan'dan tarihi Türkiye açılımı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.