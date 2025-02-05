Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, '38 Ayar Adam' İlan Edildi

Kayserispor taraftar derneği Kapalı Kale tarafından '38 ayar adam' hashtagiyle günlerdir açıklanması beklenen kişi Vali Gökmen Çiçek oldu. Kapalı Kale Taraftar Derneği, Çiçek'i 6 Şubat depreminde gösterdiği fedakar çalışmalar sonucu '38 ayar adam' ilan etti.

Kayserispor taraftar derneği Kapalı Kale tarafından günlerdir açıklanması beklenen '38 ayar adam' saat 20.38 itibariyle açıklandı. Kapalı Kale Taraftar Derneği tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, 6 Şubat asrın felaketinde göstermiş olduğu fedakar çalışmalar nedeniyle Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, '38 ayar adam' ilan edildi.

Kapalı Kale Derneği tarafından yapılan açıklamada, "Şimdi perde kalktı. O, milletin en zor anında yalnız bırakmayan, gece gündüz demeden sahada olan, yüreğini ortaya koyan bir adam: Valimiz Gökmen Çiçek. 6 Şubat 2023 Acının en derinden hissedildiği gün. O gün kimileri bekledi, kimileri izledi. Ama birisi vardı ki halkının yanından bir an bile ayrılmadı. Karanlığın içerisinde ışık oldu. Umudu ayakta tuttu. Bugün adı dualarda, emeği hafızalarda. Depremin bağrında halkın hep yanında duran #38AyarAdam'a sonsuz minnetle" denildi. - KAYSERİ