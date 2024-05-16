Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, Umutcan'ın hayalini gerçekleştirdi
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dünya Engelliler Haftası kapsamında Umutcan'ın hayalini gerçekleştirerek bir gün geçirmesini sağladı. Umutcan, polis arabasıyla seyahat ederek polislerle birlikte vakit geçirdi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri; en büyük hayatı polis olmak olan Umutcan'ın hayalini gerçekleştirdi.
10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince; en büyük hayali trafik polisi olmak olan Umutcan ile bir gün geçirdi. Polis arabasıyla seyahat eden, polislerle birlikte vakit geçiren Umutcan, unutamayacağı bir gün yaşadı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Hayatı paylaşmak için engel yoktur. En büyük engel sevgisizliktir" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ