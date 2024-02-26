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Kayseri'de Narko Alan Uygulaması: 7 Otobüs Kontrol Edildi, 42 Şahıs Sorgulandı

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Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan 'Narko Alan' uygulamasında 7 otobüs kontrol edilirken, 42 şahıs sorgulandı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamada, otobüslerde ve terminalde dedektör köpeklerle kontrol yapıldı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan 'Narko Alan' uygulamasında 7 otobüs kontrol edilirken, 42 şahıs sorgulandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kayseri Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde 'Narko Alan' uygulaması yapıldı. Ekiplerce yapılan uygulamada 7 otobüs kontrol edilirken, 42 şahsın da sorgusu yapıldı.

Terminal içerisinde dedektör köpekle kontrol yapılarak, vatandaşlara 'Narko Nokta' faaliyeti kapsamında da bilgilendirme yapıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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