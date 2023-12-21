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Kayseri'de Mahsur Kalan Buzağı İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir buzağı, düştüğü çukurda mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, buzağıyı kurtararak sahibine teslim etti.

Kayseri'de düştüğü çukursa mahsur kalan buzağı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Melikgazi ilçesine bağlı Hisarcık Mahallesi'nde hayvancılık yapan Eren Koca, "Nafiye" ismini verdiği buzağının evinin bahçesindeki çukura düşmesi sonucu itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, gelen ihbar üzerine kısa sürede bölgeye gitti. Çukurda mahsur kalan buzağı itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hayvan sahibi Eren Koca'ya teslim edildi.

Buzağısına kavuşan Koca, itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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