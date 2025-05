Kayseri'de Kırmızı Et Üreticilerine Destek Programı Bilgilendirme Toplantısı

Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği tarafından yapılan toplantı ile üreticiler, kendilerine verilecek destek programları konusunda bilgilendirildi.

Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği'nde düzenlenen toplantıya Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Aras, kurum yetkilileri ve kırmızı et üreticileri katıldı. Üreticiler için gerekli olan desteklemeler ile ilgili bilgilendirme programı yaptıklarını söyleyen Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Aras, "Biz Kırmızı Et Üreticileri Birliği olarak tabi üreticilerimizin hakkını, üreticilerimiz için gerekli olan desteklemeler ve bilgilendirme programı yapıyoruz. Bunun için de devletimizin verdiği desteklemeler IPARD olsun, IFAD olsun, kırsal destekleme olsun ve bununla ilgili üreticilerimizi davet edip ve burada da genel müdürler, koordinatörler ve diğer siyasetin bir kısmını davet edip burada bilgilendirme çalışması yapacağız. Üreticimizi bilgilendireceğiz bu konu hakkında. Şimdi bildiğiniz üzere desteklemeler genellikle bazen bölgesel olur, bazen vilayetsel olur bazen de Türkiye geneli olur. Bu desteklemelerin amacı kırsaldaki üreticilerimizin ekonomik durumunu arttırmak ve ülke istihdamına katkı sağlamak ve üretimi arttırmak amaçlıdır. Biliyorsunuz ki Kayserimiz de bu desteklemelerden aslında yıllardır faydalanamayan bir ilimiz. Bunun için de biz Kırmızı Et Üreticileri Birliği olarak aslında çok büyük mücadele ettik. Kayseri' de hem kırsal kalkınmanın hem IPARD'ın hem IFAD'ın gelmesi için biz de çeşitli basın yollarıyla çeşitli hükümet kanallarına ve siyasilere genelde bu tenkitlerde bulunduk, bu isteklerimizi dile getirdik. Çok şükür Kayserimizde de böyle bir irade oluştu. Tüm siyasiler olsun devlet yetkilileri olsun STK'lar olsun böyle bir irade oluştu ve Kayseri'de gerçekten de böyle bir desteklemeye ihtiyaç olduğu hasıl oldu. Bunun için de şu anda Kayserimizde hem kırsal kalkınma anlamında olsun destekleme olsun, hem IPARD olsun hem de IFAD olsun Kayseri'de gerçekten desteklemeler geldi" dedi.

"Üreticilerin bilgilendirmelere ve desteklere ihtiyacı var"

Aras, üreticilerin bu bilgilendirmelere ve desteklere ihtiyacı olduğunu söyleyerek, "Bunların da bütçeleri belirlendi. İşte kırsal kalkınma yüzde 50 civarında hibe veriyor, IPARD yaklaşık olarak yüzde 70-75'e varan oranda destekleme veriyor. IFAD'da aynı şekilde destekleme veriyor. Biz de burada Kayseri'deki üreticilerimizi desteklerden nasıl faydalandırırız diye çalışmalar yapıyoruz. Biliyorsunuz Kayseri'deki üreticilerimizin şu anda bu üretime, bu bilgiye ihtiyacı var. Çünkü acemi oldukları için ve daha önce böyle bir destekleme planlamasının içerisine girmedikleri için şu anda çok büyük acemilikler yaşamaktadır ve çok büyük yanlışlıklarla, çok yanlış insanlarla karşılaşmaktadır. Bunun giderilmesi için bu bir bilgilendirme toplantısıdır. Üreticilerimizin hangi kanalla hangi yoldan, nasıl bu desteklemelere başvuracağı ile ilgili bir bilgilendirme toplantısıdır. Bununla ilgili üreticilerimize hem destek anlamında hem bilgilendirme anlamında bilgi verilecek. Üreticilerimiz de buna göre planlamasını yapacaklar ve desteklemeden ne kadar faydalandırabilirsek o kadar vilayetimize ekonomik açıdan faydası olacaktır" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ