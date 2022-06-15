Kayseri'de diyabet hastası çocukların yüzü güldü

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Vali Gökmen Çiçek ile birlikte Kayseri Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever işbirliği ile Diyabet Tip 1 hastası çocuklara iğnesiz şeker ölçüm cihazı dağıtım törenine katıldı. Başkan Büyükkılıç, "Böyle bir çalışmanın paydaşı olmayı bizler de bir onur vesilesi olarak biliyoruz" dedi.

Kayseri Valiliği, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nda gerçekleşen törene, Vali Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Hv. Tuğg. Haldun Taşan, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, ilçe belediye başkanları, üniversite rektörlerinin yer aldığı protokol ve hayırsever Abdullah Keskinkılıç ile vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Başkan Büyükkılıç, dua alacak sosyal projede hayırsever Keskinkılıç'a teşekkür ederek, "Sayın valimizin sosyal içerikli böyle anlamlı bir projeyi gündeme getirmesi, sonrasında böyle güzel bir çalışmanın ortaya çıkması da en önemli projenin boyutudur" dedi.

Kayseri'nin hayırseverler şehri olarak anıldığını, toplumu ilgilendiren konularda olumlu olarak anıldığını belirten Büyükkılıç, "Bir doktor olarak Tip 1 olarak bilinen diyabetteki yavrularımızın sorunu ile ilgili böyle bir çalışmanın paydaşı olmayı bizler de bir onur vesilesi olarak biliyoruz. Kayseri'miz sağlık alanında kendisinden söz ettiren bir şehirdir. Turkovac aşısını tüm insanlığa sunarken, sağlık turizminde adeta bir merkez halinde dönüşmüştür. Sosyal içerikli böyle bir projenin gündeme gelmesi ile kimse bu duruma kayıtsız kalmaz. Değerli valimize ve hayırsever kardeşimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, yerel yöneticiler olarak 16 ilçe belediye başkanı ile el ele gönül gönüle bir ağabey anlayışı ile hareket ederek, üzerlerine düşen ne varsa sorumluluğunu taşıdıklarını paylaştı.

"KAYSERİ HİÇBİR KİMSEYİ SAHİPSİZ BIRAKMAZ"

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise Kayseri'nin hayırseverlerle dolu bir kent olduğunu vurgulayarak, "Kayseri Büyükşehir Belediyemiz, Kayseri'miz öyle büyük yatırımlar, sosyal projeler yaptılar. Ben bu konuyu başkanımıza açtığımda o kadar büyük şekilde destek verdi ki, valinin önderliğinde istedi sanırım. Kayseri hiçbir kimseyi sahipsiz bırakmaz, Kayserilinin olduğu yerde hiç kimse sahipsiz değildir" şeklinde konuştu.

Vali Çiçek, çocukların en ufak sıkıntı ve acı çekmesine müsaade edemeyeceklerini belirterek, "Abdullah Keskinkılıç'a, 'hemen biz yapalım' diyen belediye başkanımıza ve ilçe belediye başkanlarına, kaymakamlarımıza teşekkür ediyorum. Ailelerin de yanında olup, hiç yalnız bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç da sesini duyuramayan vatandaşların sesi oldukları için Vali Çiçek, Başkan Büyükkılıç ve hayırsever Keskinkılıç'a şükranlarını ileterek, bu proje ile devletin şefkat elinin çok güçlü bir şekilde hissedileceğini söyledi.

Hayırsever Abdullah Keskinkılıç ise emeği geçenlere teşekkür ederek, "Değerli aileler hiç merak etmeyin. Bu ihtiyacınız sonsuza dek Kayseri tarafından temin edilecek" dedi.

Kız çocuğunun 2017'den beri diyabet ile mücadele verdiğini anlatan Ayşegül Albayrak isimli anne ise çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç tarafından hayırsever Keskinkılıç'a teşekkür plaketi takdim edildi. Program çerçevesinde, Diyabet Tip 1 hastası çocuklara iğnesiz şeker ölçüm cihazı dağıtımı yapıldı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel