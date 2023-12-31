Kayseri Büyükşehir Belediyesi 15 Yeni Elektrikli Otobüsü Filosuna Ekledi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yerli üretim ve yüzde 100 elektrikli, 18 metre uzunluğu ve 144 yolcu taşıma kapasitesine sahip 15 adet yeni otobüsü ulaşım filosuna kattı. Tanıtım programında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de güzel bir belediyecilik yapıldığına dikkat çekerken, Başkan Büyükkılıç da "200 milyon TL civarında bir maliyet ile şehrimize böyle bir kazanım sağlamış oluyoruz" dedi.

Başkan Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ulaşım alanında önemli projelere imza atarken, Kayseri Ulaşım A.Ş. filosuna eklenen 15 adet 18 metrelik elektrikli körüklü otobüsü vatandaşların beğenisine sundu. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tanıtım programına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, ilçe belediye başkanları, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman ve Serdar Öztürk, daire başkanları ve vatandaşlar katıldı. Tanıtım programında vatandaşlara hitap eden Başkan Büyükkılıç, "Kayseri'mizin ulaşım ağını genişletiyor aynı zamanda araç sayısını da arttırma yönündeki gayretlerimizi sürdürüyoruz" dedi. Büyükkılıç, 15 adet elektrikli otobüs aldıklarını ve 8 adedinin teslim edildiğini belirterek, "Şuanda 15 tane yerli ve milli ful elektrikli 18 metre uzunluğunda körüklü otobüs aldık şehrimize. Bunun 8 tanesi teslim oldu. Peyderpey birkaç hafta içerisinde de diğerleri gelecek ve inşallah filomuz güçlenmiş olacak. 6 tane de daha önceden vardı, 21 elektrikli körüklü otobüsümüz olmuş olacak" şeklinde konuştu. 200 milyon TL'lik maliyet ile elektrikli otobüsleri kente kazandırdıklarını kaydeden Başkan Büyükkılıç, şunları söyledi;

"Amacımız şehirdeki hem otobüslerin yaş oranını aşağıya doğru çekmek hem konforunu arttırmak yönünde gayret göstermek. Her biri yaklaşık 13 milyon TL'ye mal olan, yani 200 milyon TL civarında bir maliyet ile şehrimize böyle bir kazanım sağlamış oluyoruz. Yerli ve milli olması aynı zamanda çevreci bir anlayış içerisinde elektrikli olması takdir edersiniz Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın talimatlarını da yerine getirmiş oluyoruz. Yakıştı diyoruz şehrimize."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de yerli ve milli üretime dikkat çekerek, "Yerli olanı tercih etmek, milli olanı tercih etmek ülkenin ekonomisini ayağa kaldırma adına en önemli işlerden biri diye düşünüyoruz" dedi. Bakan Özhaseki, Kayseri'de güzel bir belediyecilik yapıldığını belirterek, "Elhamdülillah Kayseri'de güzel bir belediyecilik yapılıyor. Bütün arkadaşlarımız gerek büyükşehirde gerekse Melikgazi'de, Kocasinan'da, Talas'ımızda dört bir tarafta güzel işler yapıyorlar, ellerine sağlık. Şehir güzel yerlere doğru gidiyor. Ömrümüz hizmetle geçiyor. Kayseri'ye geldiğimiz zaman bizi karşılayan manzara şu; üniversitemizde açılışlar var, belediyelerimizin temel atmaları var, açılışları var. Hayırseverlerimizin yaptığı güzel hizmetler var. Bu şehirde hareket oluyor, bereket oluyor, nihayetinde güzel işler de ortaya çıkıyor. Değerli başkanlarımızı tebrik ediyorum. Ellerine sağlık. Bu araçlarda Kayseri'mize hayırlı olsun" diye konuştu. Başkan Büyükkılıç daha sonra elektrikli otobüsleri inceleyerek Ulaşım A.Ş. müdürü Mehmet Canbulut'tan teknik bilgi aldı. Büyükkılıç, "144 kişilik engelli dostu bir araç. Aynı zamanda yüzde yüz elektrikli, 18 metre uzunluğunda, körüklü, yerli ve milli olması da bizim için önemli. Allah'a şükür çok uygun bir bütçe ile aldık, şehrimize yakıştı. Kayseri'mizin bizi seven güvenen insanlarına ne yapsak az diye buradan paylaşıyoruz. Ulaşımda konforu sağlamaya devam diyoruz" ifadelerini kullandı. Programın sonunda dualar eşliğinde kurban kesildi.

Yeni araçlarla ulaşım filosu yaş ortalamasını 10,7'ye çekerek filoyu gençleştiren ve kentte sıfır emisyonlu ulaşımın kapılarını aralayan Büyükşehir Belediyesi, Kayseri'nin çevre dostu bir şehir olma vizyonuna katkı sunan bir adım daha atmış oldu. Yerli üretim ve yüzde 100 elektrikli olan araçlar, 18 metre uzunluğu ve 144 yolcu taşıma kapasitesiyle öne çıkarken otobüslerin alçak tabanlı olmaları, hızlı yolcu indirme ve bindirme yapabilmeleri ise diğer bir avantaj olarak dikkat çekiyor. Öte yandan otobüslerin önemli bir diğer işlevi ise erişilebilirlik özelliği ile engelli dostu bir tasarıma sahip olmaları. - KAYSERİ