Kaynarcalı kadınlara KADES uygulaması tanıtıldı - Haberler

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Kaynarcalı kadınlara KADES uygulaması tanıtıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kaynarcalı kadınlara KADES uygulaması tanıtıldı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde polis ekipleri, açtıkları stantta kadına ve çocuklara yönelik risk ile tehdit unsurlarının önüne geçilebilmesi için KADES uygulamasını tanıttı.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde polis ekipleri, açtıkları stantta kadına ve çocuklara yönelik risk ile tehdit unsurlarının önüne geçilebilmesi için KADES uygulamasını tanıttı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen proje çerçevesinde KADES şehir genelindeki kadınlara tanıtılmaya devam ediyor. Bu çerçevede Kaynarca ilçesindeki pazar yerinde kadınlara KADES tanıtımı yapıldı. Ekipler, açtıkları stantta kadına ve çocuklara yönelik risk ile tehdit unsurlarının önüne geçilebilmesi için KADES uygulaması hakkında broşür dağıtarak kadınların cep telefonlarına uygulamanın yüklenmesine de yardımcı oldu. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Emniyet Müdürlüğü Sakarya KADES Yerel Haberler

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