Kaymakam Ateş şehit ailelerini ve gazileri ziyaret etti

Hakkari'nin Şemdinli İlçe Kaymakamı Ali Ekber Ateş, şehit ailelerini ve gazileri ziyaret etti.

Şemdinli'ye yeni atanan Kaymakam Ali Ekber Ateş, ilçedeki şehit ailelerini ve gazileri ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi. Ziyarette kısa bir konuşma yapan Kaymakam Ateş, "Şehit aileleri ve gaziler ile gönül bağlarımız kuvvetlidir. İhtiyacınız olduğunda her zaman devlet olarak yanınızdayız" dedi.

Ziyareti sırasında şehit çocuklarıyla da özel ilgilenip sohbet eden Ateş, "Sizler bize teslim edilen en değerli ve kutsal emanetlersiniz. Devletimiz her zaman her türlü ihtiyaçlarınızı gidermek için hazırdır. Bu anlamda aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize sağlıklı bir ömür diliyorum" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ