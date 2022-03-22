Kaymakam Ateş: "Özel bireylerin her daim yanındayız" - Haberler

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Kaymakam Ateş: "Özel bireylerin her daim yanındayız"

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kaymakam Ateş:

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde özel eğitim sınıfını ziyaret eden Kaymakam Ali Ekber Ateş, özel bireylerin her daim yanlarından olduklarını ifade etti.

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde özel eğitim sınıfını ziyaret eden Kaymakam Ali Ekber Ateş, özel bireylerin her daim yanlarından olduklarını ifade etti.

Kaymakamı Ateş, Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında ilçedeki özel eğitim sınıflarındaki öğrencileri ziyaret ederek sohbet etti. Özel eğitim öğretmenlerinden bilgi alan, özel bireylerin her zaman yanlarında olduğunu vurguladı. - AFYONKARAHİSAR

Kaymakam Ateş: Özel bireylerin her daim yanındayız

Kaymakam Ateş: Özel bireylerin her daim yanındayız

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Down Sendromu, Karahisar, Yerel, Haberler

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