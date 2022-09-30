Kastamonu haberi... Karşıdan Karşıya Geçmek İsteyen Vatandaşa Araç Çarptı, 1 Saat Ambulans Beklendi Yerel Haberler Edinilen Kastamonu gelişmesine göre Elazığ'da sabah saatlerinde meydana gelen kazada, Galericiler Sitesi önünden yolun karşısına geçmek isteyen vatandaş bir aracın çarpması sonucu ağır şekilde yaralandı. Yaralı vatandaş, uzun süre yerde ambulansın gelmesini beklerken; vatandaşlar gecikmeye tepki gösterdi. Elazığ'da sabah saatlerinde meydana gelen kazada, Galericiler Sitesi önünden yolun karşısına geçmek isteyen vatandaş bir aracın çarpması sonucu ağır şekilde yaralandı. Yaralı vatandaş, uzun süre yerde ambulansın gelmesini beklerken; vatandaşlar gecikmeye tepki gösterdi. Bugün sabah 10.00 sıralarında Elazığ'da Galericiler Sitesi önünden karşıya geçmek isteyen yaya, karşıdan gelen aracın çarpması sonucu ağır şekilde yaralandı. Uzun süre yerde yaralı şekilde bekleyen vatandaşa, ambulansın gecikmesi nedeniyle müdahale edilmedi. Kazadan 1 saat sonra ambulans ve sağlık ekipleri kaza yerine gelebilirken; vatandaşlar ambulansın gecikmesine tepki gösterdi. Yaralı vatandaş, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaynak: ANKA / Yerel Elazığ Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Kastamonu haberi... Karşıdan Karşıya Geçmek İsteyen Vatandaşa Araç Çarptı, 1 Saat Ambulans Beklendi - Haberler

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.