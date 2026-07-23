Kastamonu Raporları Serisinin altıncı çalışmasında yerel basın ele alındı

Kastamonu Üniversitesi tarafından hazırlanan ve altıncısı yayımlanan raporda, yerel basının dijital dönüşümü ve geleceğine yönelik politika önerileri ele alındı.

Kastamonu Üniversitesi tarafından şehrin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine bilimsel katkı sunmak amacıyla hazırlanan Kastamonu Raporları Serisi'nin altıncı çalışması yayımlandı. İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ali Çakır tarafından hazırlanan "Kastamonu Yerel Basınının Dünü, Bugünü ve Yarını" başlıklı raporda, Kastamonu'nun köklü yerel basın geleneği genel hatlarıyla değerlendirilirken, çalışmanın ağırlıklı odağını yerel medyanın dijital dönüşümü oluşturdu.

Çalışmanın temel odağını Kastamonu basın tarihinin ayrıntılı biçimde incelenmesinden çok, yerel medyanın geçirdiği dönüşüm oluşturuyor. Tarihi gelişimin genel bir çerçevede ele alındığı raporda; dijitalleşmenin haber üretim ve dağıtım süreçlerine etkileri, yerel basının sosyal medya platformlarındaki görünürlüğü, değişen okuyucu alışkanlıkları, güncel sorunlar ve geleceğe yönelik politika önerileri üzerinde duruluyor.

Yerel basının dijital dönüşümü incelendi

Raporun ilk bölümünde basının yasal, ekonomik ve örgütsel yapısını kapsayan kurumsal çerçeve ele alındı. İkinci bölümde yerel basının toplumsal rolü ve Türkiye'deki gelişim süreci değerlendirildi. Üçüncü bölümde ise Kastamonu yerel basınının Osmanlı Dönemi'nden Cumhuriyet Dönemi'ne uzanan birikimi genel hatlarıyla aktarılarak dijitalleşme sürecinde geçirdiği dönüşüm incelendi. Çalışmada dijital dönüşümün siyasi haberler, kültür, sanat ve spor haberleri ile ekonomi ve turizm haberciliğine etkileri değerlendirildi. Yerel basının dijital platformlardaki görünürlüğü, içerik üretim biçimleri ve değişen okuyucu alışkanlıklarına uyum süreci üzerinde duruldu.

Paydaşların görüşleri rapora yansıtıldı

Saha araştırmaları ve paydaş görüşmeleriyle desteklenen çalışma kapsamında, Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde görev yapan 10 akademisyen, lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim gören 20 öğrenci ile sosyal medya platformlarında geniş kitlelere ulaşan üç içerik üreticisiyle yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirildi. Görüşmelerde katılımcıların yerel basını takip etme alışkanlıkları, haberlere duydukları güven, yerel medyadan beklentileri, içerik üretim süreçleri, dijital dönüşüme ilişkin değerlendirmeleri ve yerel basının geleceğine yönelik görüşleri ele alındı. Elde edilen bilgiler, Kastamonu yerel basınının güçlü bir tarihi birikime ve toplumsal hafıza oluşturma kapasitesine sahip olduğunu gösterdi. Ekonomik sürdürülebilirlik, nitelikli personel ihtiyacı, dijital gelir modellerinin yetersizliği, genç kuşaklara erişim ile haberlerin doğruluğu ve güncelliği ise geliştirilmesi gereken alanlar olarak belirlendi.

Yerel medyanın geleceğine yönelik öneriler sunuldu

Raporun sonuç bölümünde Kastamonu yerel basınının sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi amacıyla ekonomi, eğitim, içerik ve teknoloji alanlarında politika önerilerine yer verildi.

Yerel reklamların teşvik edilmesi, resmi ilan sisteminin dijital yayıncılığı kapsayacak biçimde geliştirilmesi ve dijital abonelik modellerinin yaygınlaştırılması, ekonomik yapıya ilişkin başlıca öneriler arasında yer aldı.

Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi ile yerel medya kuruluşları arasındaki iş birliklerinin artırılması, öğrencilerin haber ve içerik üretim süreçlerine dahil edilmesi, medya etiği ve dijital okuryazarlık eğitimlerinin düzenlenmesi de akademik ve mesleki gelişime yönelik öneriler olarak sıralandı. Raporda ayrıca turizm, yerel ekonomi ve coğrafi işaretli ürünler gibi alanlarda tematik haberciliğin geliştirilmesi, kültürel miras unsurlarının medya içeriklerinde daha görünür hale getirilmesi, ortak bir dijital medya platformunun kurulması ve tarihi basın arşivlerinin dijital ortama aktarılması önerildi.

"Yerel basın şehrin hafızasını oluşturuyor"

Raporla ilgili değerlendirmelerde bulunan Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, "Kastamonu Raporları Serisi ile ilimizin farklı alanlardaki potansiyelini, karşı karşıya bulunduğu meseleleri ve bunlara yönelik çözüm önerilerini bilimsel bir bakış açısıyla ortaya koymayı hedefliyoruz. Yerel basın, bir şehrin hafızasını oluşturan, toplumsal dayanışmayı destekleyen ve yerel kimliğin korunmasına katkı sunan temel unsurlardan biridir" ifadelerini kullandı.

Kastamonu'nun Türkiye'nin köklü yerel basın geleneklerinden birine sahip olduğuna dikkat çeken Rektör Topal, yerel medyanın dijital dönüşüm sürecinde güçlendirilmesinin doğru ve güvenilir bilgiye erişim ile şehrin kültürel mirasının gelecek nesillere aktarılması açısından önem taşıdığını vurguladı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı