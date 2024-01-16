Kastamonu'da pelerinli buzağı doğdu

Kastamonu'nun Küre ilçesinde vücudunda pelerini andıran bir dokuyla doğan buzağı görenleri şaşırttı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde ikamet eden Veteriner Hekim Muhammed Coduroğlu, bir ineğin doğumu için Küre ilçesine bağlı Çiçekyazı köyüne gitti. Doğan buzağının vücudunda pelerini andıran bir doku olduğunu gören Coduroğlu, şoke oldu. Meslek hayatında ilk defa böyle bir olayla karşılaştığını ifade eden Coduroğlu, durumu patoloji bölümü ve cerrahi alanındaki uzmanlarla paylaştı. Konu ile ilgili araştırma yaptıklarını ifade eden Coduroğlu, yaptıkları çalışmalarda buna benzer bir vakayla karşılaşmadıklarını kaydetti.

"Meslek hayatımda ilk defa karşılaştım"

İlk defa böyle bir durumla karşılaştığını belirten Muhammed Coduroğlu, "Üç doğum vakasına müdahale ettim. İkinci doğumda doğan buzağımızda böyle bir anormallik gördük. Meslek hayatımda ilk defa karşılaştım. Bu olguya internet ve literatürlerde hiç rastlamadım. Karşımızda boyun derisinin bağ dokusundan köken aldığını düşündüğüm pelerinli bir buzağı var. Aynı sürüdeki akrabalık genlerinin yakın olduğu bir boğadan elde edilmiş" dedi.

Buzağının tedavi edilmesi gerektiğini kaydeden Coduroğlu, "Patoloji bölümü ve cerrahi bölümü hocalarımla istişare ettik. Spina bifida olmasının yüksek ihtimali var. Aynı zamanda üst damak kısmı tam şekillenmemiş ve üst damak yarığı mevcut. Palotoschisi olarak isimlendirilen üst damak yarığı şekillenen hayvanlar süt içerken bu kısımdan süt ya da gıda maddeleri akciğerlere kaçarak, aspirasyon pnomonisi şekillenebilmektedir. Yaşama şansı tedavi edilmezse maalesef çok azdır" diye konuştu. - KASTAMONU