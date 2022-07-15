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Karslılar Erdoğan'a destek için demokrasi nöbeti tutacak

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Karslılar Erdoğan'a destek için demokrasi nöbeti tutacak

Hainlerin oyunlarını bozan Karslılar, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü'nde yine meydanlarda yerini alarak demokrasi nöbetinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek verecek.

Hainlerin oyunlarını bozan Karslılar, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü'nde yine meydanlarda yerini alarak demokrasi nöbetinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek verecek.

Hain darbe girişimin 6'ıncı yılında Türkiye'de İstanbul ve Ankara'dan sonra en çok tankın sokaklara çıktı illerden birisi de Kars olmuştu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz gecesi Kars'ı 16 tank, 25 zırhlı araç ve 11 askeri kamyonun kuşattı.

Karslılar ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği destekle darbecileri püskürttü.

Tankların ve askeri araçların sokakları abluka altına aldığı Kars'ta, hain girişime tanık olanlar, darbe teşebbüsünün üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen yaşananları hafızalarından silemiyor.

Darbe teşebbüsünün yaşandığı gece 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı askeri birliklerden 16 tank, 11 geliştirilmiş zırhlı personel taşıyıcı (GZPT), 11 askeri kamyon ve diğer 25 zırhlı araçla şehir merkezindeki önemli noktalar FETÖ üyesi 400'den fazla silahlı ve mühimmatlı asker tarafından kuşatılmıştı.

Komuta Destek Taburu cephaneliğinden 6 bin G3 otomatik tüfek, 700 uçaksavar, bin MP5, Topçu taburu cephaneliğinden 15 bin 700 G3 otomatik tüfek, 8 bin MG3 otomatik tüfek, 4 bin uçaksavar, Tank Taburu cephaneliğinden ise 19 bin 400 G3 otomatik tüfek, 2 bin 200 uçaksavar ve 10 bin A4 kule makineli tüfek mermisi askerlere dağıtılmıştı.

Karslılar adeta tankların önünde etten duvar örerek hain darbecileri püskürtmüştü. - KARS

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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