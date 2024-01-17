Karşıyaka Belediyesi Yerel Üretici Buluşması'nda Üretici ve Tüketici Memnun

Karşıyaka Belediyesi, sağlıklı gıdaya uygun şartlarda erişimi desteklemek için düzenlediği 'Yerel Üretici Buluşması'nı 13. kez gerçekleştirdi. Yurttaşların yoğun ilgi gösterdiği buluşmada hem üretici hem de tüketici aracısız olarak yapılan alışverişten memnun kaldı. Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, "Yerel Üretici Buluşması ile kırsalda kalkınmaya katkı sunarken, yurttaşlarımıza da kaliteli gıdalara daha az maliyetle ulaşma imkanı sağlıyoruz" dedi.

İzmir'in farklı yerlerinde atalık tohumlar ile üretilen taze sebze, meyve ile çeşitli doğal gıda ürünlerinin tezgahları süslediği 'Yerel Üretici Buluşması' hem satıcıları hem de vatandaşları memnun ediyor. Karşıyaka Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik 13. kez üretici ile tüketiciyi buluşturdu. Üreticiyi desteklemenin yanı sıra Karşıyakalıları temiz, adil ve güvenilir gıdaya ulaştırma hedefi de taşıyan yerel üretici buluşmasında, İzmir'in dört bir yanından getirilen birbirinden lezzetli ürünler tezgahlarda halkın tercihine sunuldu. Buluşmaların başladığı günden bugüne de 400'e yakın üretici satış yaptı; binlerce Karşıyakalı organik ve lezzetli ürünleri aldı.

"KIRSALDA KALKINMAYA DESTEK"

Yerel Üretici Buluşması'nın gördüğü ilgiden memnuniyet duyduklarını belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, "Bizden sonraki nesillere üreten bir Türkiye bırakmak istiyoruz. Karşıyaka'mızda kurduğumuz bu pazarlar ile üreticilerimizi destekleyerek kırsalda kalkınmaya katkı sunarken, yurttaşlarımıza da kaliteli gıdalara ulaşma imkanı sağlıyoruz. İzmir'in farklı yerlerinden gelip satış yapan çiftçiler, ürettikleri o güzel ürünleri vatandaşlarımıza daha az maliyet ile en taze şekilde sunabiliyorlar. Bu ilgi ve talep sürdükçe, yurttaşlarımızı ve üretici köylülerimizi bir araya getirmeye devam edeceğiz" dedi.