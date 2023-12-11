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Karşıyaka Belediyesi'nin 21'inci kez düzenlediği 'En Güzel Balkon Bahçe Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu

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Karşıyaka Belediyesi'nin düzenlediği 'En Güzel Balkon Bahçe Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu. Yarışmada balkon ve bahçelerin renkleri, kokuları ve sürdürülebilirlik gibi kriterlere uyumu değerlendirildi.

Karşıyaka Belediyesi'nin 21'inci kez düzenlediği 'En Güzel Balkon Bahçe Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu. Yarışmada hem renkleri ve kokularıyla büyüleyen hem de geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik gibi kriterlere uyum sağlayarak kente ve çevreye değer katan balkon ve bahçeler değerlendirildi. Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, "Bizler bahar aylarında 'En Güzel Balkon' ve 'En Güzel Bahçe' yarışmasını yaparız. Son baharda ilk kez bu yarışmamızı düzenledik. Doğanın bizlere sunduğu güzellikleri göstermek için çaba gösteren tüm yurttaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Kent yaşamında yeşil dokunun önemine dikkat çekmeyi ve vatandaşları çevre düzenlemesine teşvik etmeyi amaçlayan Karşıyaka Belediyesi, geleneksel hale getirdiği 'En Güzel Balkon Bahçe Yarışması'nı 21'inci kez düzenledi. Bu yıl ilk defa sonbahar döneminde de yapılan yarışmada jüri üyeleri tarafından 'En Güzel Balkon' ve 'En Güzel Bahçe' (apartman, müstakil ev, site) olmak üzere iki ayrı kategoride değerlendirme yapıldı. Yarışmada bahçe kategorisinde kimse dereceye giremedi.

İLK 3'E ÖDÜL VAR

Jüri tarafından başvuru sahiplerine yapılan ziyaretlerde; balkon ve bahçelerde kullanılan çiçek çeşitliliği, özgünlük, sürdürülebilirlik, geri dönüşüm malzemelerin kullanımı, aydınlatma ve sulama sistemleri, kent bahçeciliği, saksı ve süs eşyalarının uyumu gibi kriterlere göre puanlama yapılarak her kategoride ilk 3'e girenler belirlenerek ve törenle ödülleri verildi.

"YURTTAŞLARIMIZA YÜREKTEN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Yarışmaya katılan kentlilere teşekkür eden Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, "Karşıyaka'mızda tarım yapmayı hayal ettik. Kent bostanlarımız, kent ormanlarımız, meyve bahçelerimiz var. Tohum merkezimizi kurduk. Daha büyük hayalimiz var. Karşıyaka'ya en yakın bölgelerden sağlıklı şekilde üretilmiş ürünlerin uygun fiyatlarla ulaşması için çalışmalarımız var. Hem üretici hem de tüketicinin kazanacağı bir uygulama olacak. Türkiye'de bu konuda en çok ödül alan ve destekler alan belediye olduğumuzu bilmenizi isterim. Bizler bahar aylarında 'En Güzel Balkon' ve 'En Güzel Bahçe' yarışmasını yaparız. Son baharda ilk kez bu yarışmamızı düzenledik. 'Sonbaharın En Güzel Balkon Bahçe Yarışmasını' düzenledik. Yılda iki defa bu renkli, güzel kokulu yarışmayı yapıyor olacağız. Doğanın bizlere sunduğu güzellikleri göstermek için çaba gösteren tüm yurttaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

SONBAHAR EN GÜZEL BALKON BAHÇE YARIŞMASI BALKON DALI

Ödül kazananlar şöyle:

  1. Sevil Gökmen (Şemikler Mahallesi)
  2. Ufuk Işıl Albayrak (Goncalar Mahallesi)
  3. Cahide Kayalı (Bostanlı Mahallesi)

Kaynak: ANKA / Yerel

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