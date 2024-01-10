Karşıyaka Belediyesi, Mahalle Muhtarlarıyla İş Birliği Yaparak Yurttaşların Taleplerini Karşılıyor

Karşıyaka Belediyesi, katılımcı yönetim anlayışıyla Karşıyakalıların taleplerinin karşılanmasında mahalle muhtarlarıyla iş birliği yapıyor. Muhtarlıklara iletilen istek, talep ve şikayetler, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü aracılığıyla ilgili birimleri iletiliyor. Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, "Karşıyaka'mızda hizmet üretirken önceliğimiz yurttaşlarımızın taleplerini karşılamak, önerilerini dinlemek. Bu noktada iletişim kanallarının çeşitliliği ve erişilebilirlik çok önemli" dedi.

Karşıyaka Belediyesi, benimsediği katılımcı yönetim anlayışıyla ilçede sunduğu hizmetleri yurttaşların talep ve ihtiyaçları doğrultusunda yönlendiriyor. Bu noktada mahalle muhtarları aktif görev alarak topladıkları istek, talep ve şikayetleri Muhtarlık İşleri Müdürlüğüne iletiyor. 27 mahalleden toplanan talepler ilgili müdürlüklere yönlendirilerek hızlıca yanıt verilmesi sağlanıyor. Süreç sonunda sunulan çözüm ve üretilen hizmetler muhtarlar aracılığıyla talepte bulunan yurttaşa bildiriliyor. Kurulan güçlü iletişim, ortaya konulan katılımcı yönetim anlayışı hem hizmetlerin memnuniyet oranını artırıyor hem de aidiyetlik duygusunun güçlenmesine katkı sunuyor.

5 YILDA 9 BİN 49 TALEP KARŞILANDI

Muhtarlıklara 5 yılda iletilen toplam 9 bin 49 istek, talep ve şikayetin tamamı çözüme ulaştırıldı. 2019 yılında bin 96, 2020 yılında bin 327, 2021 yılında 2 bin 263, 2022 yılında 2 bin 172 ve 2023 yılında 2 bin 191 konu Muhtarlık İşleri Müdürlüğü'nün koordinasyonuyla ilgili müdürlüklerce incelendi ve yanıtlandı.

"ERİŞİLEBİLİR HİZMET SUNMAK ÇOK ÖNEMLİ"

Yerelde kurulan iş birliklerinin çok önemli olduğunu belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, "Karşıyaka'mızda hizmet üretirken önceliğimiz yurttaşlarımızın taleplerini karşılamak, önerilerini dinlemek. Bu noktada iletişim kanallarının çeşitliliği ve erişilebilirlik çok önemli. Bireysel başvurular, çağrı hatları, Whatsapp hatları, sosyal medya hesapları, e-posta hesapları birçok noktadan talep topluyoruz. Demokratik toplum örgütleri aracılığıyla talep iletilebildiği gibi demokrasinin ilk adımı olan muhtarlarımız aracılığıyla da talepler iletiliyor. Muhtarlık İşleri Müdürlüğümüz titiz bir çalışmayla bu talepleri ilgili birimlerimize iletiyor ve süreçlere dahil olarak çözüm üretilmesine katkı sunuyor. 5 yılda toplam 9 bin 49 talebi sonuca ulaştırdık. Erişilebilir hizmet sunmak çok önemli. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve muhtarlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.