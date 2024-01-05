Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 98 yaşındaki Yusuf Çobanoğlu'nu ziyaret etti

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Karşıyaka'da yaşayan 98 yaşındaki Yusuf Çobanoğlu'nu evinde ziyaret etti. Keyifli anların yaşandığı ziyarette Yusuf Çobanoğlu, Başkan Tugay'a İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday adaylığı için şans diledi ve her zaman yanında olduğunu belirtti. Başkan Tugay, "Sizin gibi tecrübeli büyüklerimizden her zaman destek gördüm ve görmeye de devam ediyorum. İzmir'imizi hep birlikte daha sürdürülebilir, daha yaşanabilir, daha güzel bir kent yapacağız" diye konuştu.

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Karşıyaka'nın nerdeyse bir asırlık amcası 98 yaşındaki Yusuf Çobanoğlu'nu ziyaret etti. Başkan Tugay ve Çobanoğlu'nun cumhuriyet ve Karşıyaka üzerine sohbeti keyifli anlara sahne oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde verdiği hizmetin ardından emekli olarak Karşıyaka'ya yerleşen Çobanoğlu, hiç bitmeyen vatan sevgisini anlattı. Cumhuriyet'in 100. yılını görmenin kendisini mutlu ettiğini söyleyen Yusuf Çobanoğlu, "Karşıyaka'dan asla ayrılmadık. Çünkü burada vatan sevgisi, bayrağa olan saygı çok büyük. Ben de neredeyse Cumhuriyet kadarım, onunla büyüdüm. Bizler Atatürk heykelinin önüne gelince dua ediyoruz. Çünkü biz bu topraklarda bu yaşa gelebildiysek onun sayesindedir. 100. yılı bence bir yıl boyunca coşkuyla kutlanılmalı sönük kalmamalı. Benim beklentim bu sene için bir kanun çıkartılmasıydı ama yapan olmadı. Atatürk'ün emanetine sahip çıkmak da gençlerin elinde, iyi ki varlar. Kötü eller, kötü emeller bu taşları yerinden oynatamayacak. Karşıyaka da bu taşın dayanağıdır. Karşıyaka Belediyesi çalışanları ve başkanım siz bu değere sahip çıkıyorsunuz iyi ki varsınız. Ben ve ailem hep yanınızdayız, sizden çok memnunuz İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı olarak umarım seni göreceğiz" dedi.

"YEREL SEÇİM ÇOK ÖNEMLİ"

Yusuf Çobanoğlu'nun sözlerini ilgiyle dinleyen Başkan Dr. Cemil Tugay, "Karşıyaka'mızın, Karşıyakalıların, cumhuriyet kazanımlarını, Atatürk devrimlerine verdiği değer her zaman göğsümüzü kabartıyor. Biz cumhuriyete olan bağlılığımızı, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e olan sevgimizi Yusuf amca gibi büyüklerimizden öğrendik, bu sevgiyi onlardan devraldık. Şimdi genç nesillere aktarmak, bu değerleri yaşatmak için çalışıyoruz. Ne mutlu ki Yusuf amcamız Cumhuriyetimizin 100. yılını gördü. Hissettiği mutluluğu, ifade etmesine hiç gerek yok çünkü sohbet ederken hissedebiliyorsunuz. Önümüzdeki yerel seçim çok önemli. Önemli olduğunun da farkına, ayırdına varmalıyız. Bu görev ve sorumluluk, çok ciddi şekilde özellikle Cumhuriyet Halk Partililerin omuzlarındadır. Biz bunun bilincindeyiz ve bu görev anlayışıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Sizin gibi tecrübeli büyüklerimizden her zaman destek gördüm ve görmeye de devam ediyorum. İzmir'imizi hep birlikte daha sürdürülebilir, daha yaşanabilir, daha güzel bir kent yapacağız" ifadelerini kullandı.