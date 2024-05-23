Kars'ta Ceviz Büyüklüğünde Dolu Yağışı

Kars'ı ceviz büyüklüğünde dolu vurdu. Kentte etkili olan sağanak yağış ve dolu, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu araç sahiplerine zor anlar yaşattı.

Kentte öğleden sonra etkili olan yağmur yerini dolu yağışına bıraktı. Bir anda bastıran dolu vatandaşlara zor anlar yaşatırken, araçlarını doludan korumak isteyen vatandaşlar, buldukları halı, battaniye gibi malzemeleri araçlarının üzerine örttü.

Kısa sürede etrafı beyaza bürüyen dolu ekili alanlara da zarar verdi. Yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışı yerini sağanak yağmura bıraktı. - KARS