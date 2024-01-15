Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Sahipsiz Hayvanlar Sorununa Çözüm Çağrısı Yaptı

Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ercan Ödül ülke gündeminde olan "Sahipsiz hayvanlar sorununun çözümüne ilişkin yerel yönetimlerden acil eylem planı hazırlamaları" çağrısı yaptı.

Başkan Ercan Ödül, sahipsiz hayvanların aşılanmamaları, yeterli beslenmeleri ve kontrolsüz bir biçimde üremeleri toplum sağlığı bakımından ciddi bir risk teşkil etmekte olduğunu ve kamu vicdanını yaraladığını belirtti.

Başkan Ödül, "5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 6. maddesi gereği "Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların en hızlı şekilde yerel yönetimlerin ilgili birimleri tarafından bulundukları ortamdan alınıp kısırlaştırılıp, aşılama ve rehabilitasyonları tamamlandıktan sonra alındıkları ortam bırakılmaları" yerel yönetiminin sorumluluğundadır. Sahipsiz hayvanların aşılanmamaları, yeterli beslenmeleri ve kontrolsüz bir biçimde üremeleri toplum sağlığı bakımından ciddi bir risk teşkil etmekte ve kamu vicdanını yaralamaktadır. Bir çok zoonoz nitelikli hastalığın yayılmasına neden olan rehabilite edilmemiş sahipsiz hayvanlar hem sağlıklarını kaybetmekte hem de halk sağlığını tehdit etmektedir. Örneğin yüzde 99,9 ölümcül olan kuduz hastalığını önleyebilmek için her yıl en az bir defa sahipli sahipsiz tüm hayvanların kuduz hastalığı bakımından aşılanması gerekmektedir" dedi.

Ödül, "31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan mahalli idareler seçiminde bölgemizde bulunan tüm il, ilçe ve belde belediye başkan adaylarına çağrımız bölgemizin çiftlik hayvancılık potansiyeli, yaban hayatı varlığı ve sahipsiz hayvanlar konusunda sahada varolan olumsuz durumu göz önünde bulundurarak sahipsiz hayvanlar ile alakalı kısa, orta ve uzun vadeli acil eylem planı oluşturmalarıdır. Bu planı oluşturma sürecinde 2018 yılından beri Bölge Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu olarak bölgemize bulunan sahipsiz hayvanların rehabilitasyonu amacıyla belediyeler ve özel idareler ile birlikte yürüttüğümüz projelerden doğan tecrübe ve akademik birikimlerimizi yerel yönetimlerimiz ile paylaşmaktan memnuniyeti duyarız. Unutulmamalıdır ki sahipsiz hayvanlar konusunda yaşanan ciddi halk sağlığı ve hayvan sağlığı sorunu ancak ve ancak veteriner hekimlerin desteği ve varlığı ile çözülebilir" diye konuştu.

VHO Başkanı Ercan Ödül, "2019 yılında Kars Valiliği İl Hayvanları Koruma Kurulunda belediyelerimiz için sunduğumuz veteriner hekim istihdam etme imkanlarına sahip olmayan belediyelerimiz için ilçelerde bulunan serbest veteriner hekim meslektaşlarımızdan hizmet alımı protokolü oluşturma teklifimiz ilgilenen yerel yönetimlerle tekrar görüşmeye hazır olduğumuzu belirtmek isterim. Ayrıca Ülkemizde ilk olma özelliği taşıyan Kars Valiliği İl Özel İdaresi ile birlikte yürüttüğümüz "Hayvan Sağlığı Mobil Aracı" projemiz ile belediye mücavir alanı dışında kalan köylerimizde sahipsiz hayvanların kısırlaştırma, aşılama ve rehabilitasyonu çalışmalarımız devam etmektedir. Kars, Ardahan, Iğdır Bölge Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu olarak bölgemizde bulunan tüm il, ilçe ve belde belediye başkan adaylarımızdan sahipsiz hayvanlar sorunu ile alakalı saha tespitlerini içeren proje ve strateji planlarını oluşturmalarını ve bölgemizin önemli halk sağlığı sorunlarından biri olan sahipsiz hayvanlar sorunu ile alakalı çözüm iradesi ortaya koymalarını önemle rica ediyoruz" şeklinde konuştu. - KARS