Karamanlı madenciler Hatay'da depremzedelere destek oldu

Karamanlı madenciler Kahramanmaraş merkezli depremin 1. yılı nedeniyle arama-kurtarma çalışmalarına katıldıkları Hatay'a giderek depremzedelerin acılarına ortak oldu.

Özel bir maden ocağında çalışan 6 madenci, Karaman'ın Ermenek ilçesinden deprem bölgesine giderek, arama-kurtarma çalışmalarına katıldıkları Hatay'ın Belen ve Defne ilçelerinde depremzedeler ile buluşarak acılarını paylaştı.

Maden işçilerinden İlyas Zorlu, "1 yıl önce kurtarmaya gitmiştik, 1 yıl sonrada acılarını paylaşmaya gittik. Depremden 1 gün sonra bir ekip oluşturulmuştu ve arkadaşlarımız ile beraber deprem bölgesinde kurtarma çalışmalarına katıldık. Orada olduğumuz sürece bir can daha kurtaralım gayretinde olmuştuk. Depremden 1 yıl sonra oradaydık, bu defa acılarını paylaşmaya gittik. Defne ilçesinde yıkılan çok katlı bir binada 3 gün boyunca birçok cansız bedeni çıkarmıştık. Binanın olduğu yere gittiğimizde gözyaşlarımızı tutamadık. Hatay benim ikinci memleketim. Babaannem ve amcam orada yaşıyor. Yılda en az 2-3 defa gittiğim memleketin bu hali bizi çok üzüyor. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın" dedi. - KARAMAN