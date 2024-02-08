Karamanlı madenciler Hatay'da depremzedelere destek oldu
Karamanlı madenciler, Kahramanmaraş merkezli depremin 1. yılı nedeniyle Hatay'a giderek depremzedelerin acılarına ortak oldu. Maden işçileri, Belen ve Defne ilçelerinde depremzedelerle buluşarak acılarını paylaştı.
Karamanlı madenciler Kahramanmaraş merkezli depremin 1. yılı nedeniyle arama-kurtarma çalışmalarına katıldıkları Hatay'a giderek depremzedelerin acılarına ortak oldu.
Özel bir maden ocağında çalışan 6 madenci, Karaman'ın Ermenek ilçesinden deprem bölgesine giderek, arama-kurtarma çalışmalarına katıldıkları Hatay'ın Belen ve Defne ilçelerinde depremzedeler ile buluşarak acılarını paylaştı.
Maden işçilerinden İlyas Zorlu, "1 yıl önce kurtarmaya gitmiştik, 1 yıl sonrada acılarını paylaşmaya gittik. Depremden 1 gün sonra bir ekip oluşturulmuştu ve arkadaşlarımız ile beraber deprem bölgesinde kurtarma çalışmalarına katıldık. Orada olduğumuz sürece bir can daha kurtaralım gayretinde olmuştuk. Depremden 1 yıl sonra oradaydık, bu defa acılarını paylaşmaya gittik. Defne ilçesinde yıkılan çok katlı bir binada 3 gün boyunca birçok cansız bedeni çıkarmıştık. Binanın olduğu yere gittiğimizde gözyaşlarımızı tutamadık. Hatay benim ikinci memleketim. Babaannem ve amcam orada yaşıyor. Yılda en az 2-3 defa gittiğim memleketin bu hali bizi çok üzüyor. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın" dedi. - KARAMAN