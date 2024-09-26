Karadeniz'in Güçlü Kadın Balıkçıları: Eşlerine Destek Oluyorlar

Karadeniz'in kadın balıkçıları, eşlerine yardım etmek için gece saatlerinde birlikte balık avına çıkıyor, balıkçı teknesini kullanıp ağ atıyor. Kadınların bu azimli çalışmaları, Ordu'nun Perşembe ilçesinde 70 yılı aşkın şekilde devam ediyor.

Türkiye'de sayıları bir hayli az olan kadın balıkçılar, Perşembe ilçesine bağlı Okçulu Mahallesi'nde 1950 yıllarından bu yana eşlerine yardım ediyor. Geçen yıllarda gemici bulamadıkları için yardım için eşlerini çağıran Perşembe ilçesindeki balıkçılar, yıllardır karı-koca bu mesleği nesilden nesle aktarmaya devam ediyor. 70 yılı aşkın süredir devam eden gelenek ile kadınlar hem ev ekonomisine katkıda bulunuyor hem de zorlukların üstesinden geliyor.

Balıkçı teknesini kullanıp, ağ atarak balık avlıyorlar

Sayıları yaklaşık 25 olan kadın balıkçılar, palamut avında akşam saatlerinde eşleri ile birlikte denize açılıp sabah saatlerinde dönüyor. Kadınlar mezgit avında ise sabah olmadan denize açılarak, günün ilk ışıklarıyla birlikte kıyıya yanaşıyor. Kadınlar denize açıldıklarında tekne kullanıyor, eşleri ile birlikte ağ atıyor, balık avlayarak istif yapıyor.

"Eşimin en büyük destekçisiyim, ekmek parası için çalışıyoruz"

Eşi ile birlikte yıllardır balıkçılık yapan annesi Havagül Arslan, "20 yıldan bu yana yapıyorum. Palamut zamanı eşimle birlikte akşam denize açılıp, sabaha kadar çalışıyoruz. Akşam ağlarında bir şey alamadık ancak sabaha karşı çok şükür palamut aldık. Zorluğu olsa da sezon güzel geçiyor. Balıkçılığın güzel yanları var ama zor bir meslek. Saat 17.00 gibi denize açılıp, saat 08.00 gibi limana yanaşıyoruz. Gündüzleri de ev işlerini yapıyoruz. Eşimin meslekte en büyük destekçisi benim. Zorluğu olsa da güzel, sonuçta ekmek parası için çalışıyoruz" dedi.

"Eşim olmasa bu iş de olmaz"

Mehmet Arslan, en büyük destekçisi olan eşi ile birlikte balık avladıklarını belirterek, "Gece-gündüz beraberiz. O olmaz ise ben kendim yapamam. Şu an palamut avı var, çok şükür bereketli. Günümüzün yarısı denizde geçiyor, bu şekilde zaman geçiyor. Eşim tekne kullanıyor, ağ kurmada ve çekmede yardımcı oluyor, bu işin üstesinden beraber geliyoruz" diye konuştu.

"Mesleğimiz güzel ancak soğuk havalarda zor"

Eşi ile birlikte mezgit balığı avına çıkan 2 çocuk annesi Zekiye Gündoğdu, saat 03.30, ile 08.00 saatlerinde arasında denizde avlandıklarını, sonrasında ise kıyıda balıkları ağdan kurtardıklarını söyledi. Gündoğdu balıkçılığın soğuk havalarda zor olduğunu ancak sıcak havalarda güzel olduğunu belirtti.

Kadın balıkçıların en büyük sorunu barınak

Emel Deniz isimli balıkçı, kendilerine ait barınakların yıkıldığını, bu durumun kendilerini ve eşlerini özellikle soğuk havalarda çok zorladığını aktardı. Eşinin denize açıldıktan sonra kendisinin yardımcı olduğu ifade eden Deniz, bu işi yaz-kış demeden yaptıklarını sözlerine ekledi.

Hacer Akkaya yıllardır eşlerine yardım ettiklerini belirterek, barınaklarının olmadığını, soğuk havalarda çok zorlandıklarını söyledi. - ORDU