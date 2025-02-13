Karadağ Cumhuriyeti Edirne Fahri Konsolosluğu Açıldı

Karadağ Cumhuriyeti Edirne Fahri Konsolosluğu'nun açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Karadağ Cumhuriyeti'nin Edirne Fahri Konsolosluğu, yapılan törenle açıldı. Karadağ Fahri Konsolosluğu Ankara'daki Büyükelçilik ve İstanbul Başkonsolosluğu'ndan sonra Karadağ'ın Türkiye'deki 6'ncı fahri konsolosluğu olarak hizmet verecek. İstiklal Marşı ve Karadağ milli marşının okunmasının ile başlayan açılış töreninde iki ülkenin dostluğunun önemine dikkat çekildi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye ile Karadağ arasındaki dostluk, kardeşlik ve iş birliğinin artırılmasına yönelik çalışmaların önemli olduğunu ifade ederek, Edirne'nin Balkanlar ile gönül köprüsüyle birbirine bağlı olduğunu söyledi.

Vali Sezer, Osmanlı'ya 92 yıl başkentlik yapmış olan Edirne'nin sadece Türkiye'nin değil, Asya ve Ortadoğu'nun da Avrupa'ya açılan kapısı konumunda olduğunu ifade ederek, "Edirne hem tarihi ve kültürel birikimiyle hem sahip olduğu jeopolitik konumuyla son derece önemli bir il. Bu vesileyle bugün Balkanlar'da ve Avrupa'da yer alan ülkelerin sekizinci fahri konsolosluğu açılmış olacak. Bu manada bizim açımızdan son derece önemli ve son derece anlamlı olduğunu belirtmek isterim. Karadağ ile olan diplomatik ilişkilerimizin 146'ncı yılını kutladığımızı görüyoruz. Dostluk, kardeşlik ve stratejik ilişkilerin her iki ülke açısından önem arz ediyor ve her geçen yıl da bu ilişkiler artarak devam ediyor. Türk iş insanlarının Karadağ'da çok büyük yatırımlar yaptığını ve ticari ortaklık adına ümit veren ilişkilerin olduğunu görüyoruz. Türkiye, Karadağ'da en fazla yatırım yapan üçüncü ülke konumunda. Burada açılacak olan fahri konsoloslukla beraber kıymetli kardeşimiz Naser Alim de bu ilişkilerimize bir ivme kazandıracaktır" dedi.

Karadağ Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri ve Diaspora Genel Müdürü Ivana Dukanovic de konsolosluk ile iki ülke arasında kültürel, ekonomik işbirliği ve kalkınmaya katkı sağlanacağını belirtti. Karadağ Edirne Fahri Konsolosu Naser Alim ise, iki ülkenin tarih boyunca güçlü bağlara sahip olduğunu ifade etti.

Program, kurdele kesiminin ardından sona erdi. - EDİRNE