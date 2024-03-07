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Karacasu Şehitleri Ortaokulu öğrencilerine trafik bilinci aşılandı

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Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Karacasu Şehitleri Ortaokulu öğrencilerine elektrikli bisiklet ve scooter kullanımı, sürücü belgesi alma şartları ile emniyet kemerinin önemi konusunda bilgilendirmelerde bulundu. Öğrencilere güvenli kullanım kuralları, trafikte dikkat edilmesi gereken noktalar ve yaş gruplarına uygun ekipmanların kullanımı hakkında detaylı bilgiler verildi.

Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Karacasu Şehitleri Ortaokulu öğrencilerine elektrikli bisiklet ve scooter kullanımı, sürücü belgesi alma şartları ile emniyet kemerinin önemi konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

Karacasu Şehitleri Ortaokulu öğrencileri, günlük hayatta giderek artan popülerliği ile dikkat çeken elektrikli bisiklet ve scooter kullanımı hakkında bilinçlendirildi. Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri öğrencilere, güvenli kullanımı için gereken kurallar, trafikte dikkat edilmesi gereken noktalar ve özellikle yaş gruplarına uygun ekipmanların kullanımı hakkında detaylı bilgiler sundu. Ayrıca sürücü belgesi alma şartları ve bu belgeye sahip olmanın önemi üzerinde duruldu. Emniyet kemerinin hayati öneminin de anlatıldığı etkinlikte jandarma trafik ekipleri öğrencilere araçları güvenli bir şekilde kullanılması konusunda çağrıda bulunarak kendilerine yöneltilen soruları yanıtladı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Jandarma Karacasu Scooter Güvenlik Trafik Yerel Haberler

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