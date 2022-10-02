Karabük haberi: Safranbolu'da doğa yürüyüş etkinliği yapıldı

Gelen Karabük haberine göre Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla Vali Gürel'in katılımıyla doğa yürüyüş etkinliği düzenlendi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla Vali Gürel'in katılımıyla doğa yürüyüş etkinliği düzenlendi.

Safranbolu Kent Ormanında düzenlenen etkinliğe Vali Fuat Gürel, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı, İlçe Sağlık Müdürü Mustafa Acar, Safranbolu Esentepe Mahallesi Muhtarı Özlem Gürsel, Pusula Trekking Yürüyüş Kulübü üyeleri öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Yürüyüşe katılan öğrenciler ve vatandaşlarla bir süre sohbet eden Vali Fuat Gürel, "Çağımızın en önemli rahatsızlıklarından birisi obezite, yürüyüşün, hareket halinde olmanın sağlıklı yaşamdaki önemini hepimiz biliyoruz bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla bugün öğrencilerimizle vatandaşlarımızla birlikte yürüyüş etkinliğine katıldık. Sağlıklı bir yaşam için mutlaka spor yapmalı ve hareket halinde olmalıyız" ifadelerini kullandı.

Uluslararası Herkes İçin Spor Federasyonu (TAFISA) tarafından 1991 yılında başlatılan Dünya Yürüyüş Günü, fiziksel olarak aktif olmanın ve fiziksel hareketsizliğin küresel krizine karşı duyarlılık bilinç oluşturmayı hedefliyor. - KARABÜK