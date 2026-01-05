İzmir'de Tüik Enflasyonuna ve Maaş Zamlarına Kamu Emekçileri "Taş Kaynatarak" Tepki Gösterdi

(İZMİR) – TÜİK'in aralık ayı enflasyonunu yüzde 0,89, yıllık enflasyonu yüzde 30,89 olarak açıklamasının ardından Birlik Sağlık-Sen ve BASK üyesi kamu emekçileri, Alsancak'ta tencere içinde taş kaynatarak eylem yaptı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından Birlik Sağlık-Sen ve Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu'na bağlı iş kolları üyesi kamu çalışanları, Alsancak'taki Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde bir araya geldi. Tencere içinde taş kaynatarak yapılan eylemde, açıklanan enflasyon rakamlarının gerçek hayat pahalılığını yansıtmadığı vurgulandı.

Eylemde konuşan Yerel Birlik-Sen Genel Başkanı Reşat Bozat, "2026 yılına büyük umutlarla giren kamu çalışanları, ne yazık ki yine aynı adaletsiz çarkın dişlileri arasında ezilmektedir. Maaşlara yapılan yüzdelik zamlar, daha yılın ilk çeyreği bitmeden artan vergi oranlarıyla geri alınmaktadır. Memur, kaşıkla verilenin kepçeyle geri alındığı bir illüzyonun kurbanı edilmektedir. Son 5 yılda tüketici fiyat endeksi (TÜFE) toplamda yüzdelik bazda artarken, vergi dilimi matrahları bunun çok altında artırılmıştır. Eğer vergi dilimleri enflasyon kadar artsaydı, bugün memurumuz yüzde 27'lik dilime yılın sonunda değil, belki de hiç girmeyecekti. İşte bu yüzden diyoruz ki: Matrahların düşük tutulması, memura yapılmış gizli bir maaş indirimidir. Biz bu indirimi kabul etmiyoruz" dedi.

"Vergi yükü her zaman en ağır şekilde memurun omuzlarına binmekte"

Bozat, sözlerinin devamında ise şunları kaydetti:

"Memur, yılın yarısında bedava çalışıyor. 2026 yılı vergi dilimi matrahları, gerçek enflasyonun ve memur maaş artışlarının fersah fersah gerisinde kalmıştır. Ocak ayında yüzde 15 vergi ile başlayan bir memur, Nisan-Mayıs aylarında yüzde 20'lik dilime, Eylül ayında ise yüzde 27'lik dilime hapsolmaktadır. Bu durum, bir memurun yıl sonuna doğru maaşının yaklaşık dörte birini daha eline geçmeden devlete iade etmesi demektir. Piyasadaki her ürüne, her hizmete yapılan zamlar brüt üzerinden hesaplanırken; memurun alım gücü net maaşındaki vergi kesintileriyle her ay sistematik olarak düşürülmektedir. Hükümete sesleniyoruz adalet bunun neresinde? Bir sanayicinin, bir büyük sermaye sahibinin vergi borçları tek kalemde silinirken; bordrolu çalışan memur, ülkenin vergi garantörü haline getirilmiştir. Memur, vergi kaçıramaz, vergi gizleyemez. Ancak ne hikmetse, vergi yükü her zaman en ağır şekilde memurun omuzlarına binmektedir.

"Emeğimizin karşılığını istiyoruz"

Bizler sadaka değil, emeğimizin karşılığını istiyoruz. Tüm kamu çalışanları için gelir vergisi oranı yüzde 10'da sabitlenmelidir. Vergi dilimi matrahları, asgari ücret artış oranında değil, gerçek enflasyon ve refah payı gözetilerek en az yüzde 100 oranında artırılmalıdır. Sosyal yardımlar, tazminatlar ve fazla mesai ücretleri tamamen vergi dışı bırakılmalıdır. Hükümete sesleniyoruz: Memuru vergi dairesinin gönüllü bağışçısı olarak görmekten vazgeçin. 2026 yılı, memurun vergi yükü altında can çekiştiği değil, emeğinin hakkını aldığı bir yıl olmalıdır. Aksi takdirde, bordrolarımızdaki bu adaletsizliği her meydanda, her platformda teşhir etmeye devam edeceğiz."

"Enflasyon oranında verilen zam, zam değildir"

Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı ve Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu (BASK) Genel Sekreteri Ahmet Doğruyol ise şunları kaydetti:

"2013 yılından bu yana toplu sözleşmelerde hiçbir şey elde edemeyenler 2025 yılı içerisinde yaptıkları toplu sözleşmede de 2026 ve 2027 yıllarının maaş oranlarını belirlediler. Bu maaş oranları yüzde 11 civarında şu an itibariyle ocak ayında. Yüzde 11 zam mı? Kesinlikle değil. Neden değil? Çünkü yüzde 11 enflasyonun içinde kalan bir orandır. Enflasyon oranında verilen zam, zam değildir. Sizi idare eden siyasi erk bugüne kadar sizin kafanıza vurup hiçbir şekilde zam vermemiştir. Bugün itibariyle alınmış olan yüzde 18,61'lik zam değildir. Altına göre zam verilmiş olsaydı son bir yılda yüzde 100 olarak zam yapmanız gerekiyordu. Bugün yapılan zam kaç? Yüzde 18,61. Bu orandaki zamla memur yoksul, askeri ücretli aç; emekliyse yiyecek ekmeğe muhtaçtır. Tabii yiyecek ekmeğe muhtaçtır deyince, sizin mantığınızla bildiğiniz gibi 'ekmek yiyorsa karnı toktur' diyenlere biz bunu anlatamadık, bundan sonra da anlatamayız. Ama biz memurlar olarak bu hakkımızı almak için gayrı safi milli hasıladan memura düşen payı almak için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz. Yüzde beş, beş artan vergi dilimleriyle kaşıkla verdiğiniz zammı kepçeyle geri aldınız. Bunu yıllarca yaptınız. Yıllarca ocak ayındaki maaşla aralık ayındaki maaşa baktığımızda aralık ayındaki maaşımız ocak ayından daha düşük oldu."