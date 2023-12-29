Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediyesi'nde Yetim ve Öksüz Öğrenciler İçin Etkinlikler Düzenlendi

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediyesi Muhammet Murat Akkurt Gençlik Merkezi'nde 45 yetim ve öksüz öğrenci çeşitli etkinliklerde bir araya geldi.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, etkinliklerin öğrencilere psiko-sosyal destek amacıyla yapıldığını söyledi.

Okay, "Gençlik merkezlerimiz dolup taşmaktadır. Yetim ve öksüz çocuklarımızın bir tebessümü bizler için büyük bir hazinedir. Gençlik merkezimizde yetim ve öksüz öğrencilerimizi sık sık bir araya getiriyoruz. Onlara psiko sosyal destek vererek çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Gençlik Merkezlerimiz gençlerimizin her daim hizmetindedir. Gençlerimizin eğitimlerine katkı sağlamak, sosyal etkinliklerle hayata hazırlamak bizlerin vazifesidir. Tüm gençlerimizi gençlik merkezlerimize davet ediyorum" dedi. - KAHRAMANMARAŞ