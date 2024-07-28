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Kağızman'da doğalgaz çalışmaları yeniden başladı

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AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Kağızman'da doğalgaz çalışmalarının yeniden başladığını ve 2024 yılında tamamının doğalgaza kavuşmasının planlandığını belirtti.

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Kağızman'da doğalgaz çalışmalarının yeniden başladığını belirtti.

Çalkın, 2023 yılında devam eden ve bir süre ara verilen doğalgaz çalışmalarının yeniden başlamasıyla birlikte Kağızman'ın tamamına 2024 yılında doğalgaza verilmesinin planlandığını kaydetti.

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, "Kağızman'a söz verdiğimiz gibi doğal gazı getirerek hemşerilerimizim hizmetine sunduk. 2023 yılında, kış aylarında Kağızman'da doğal gaz kullanılarak, konforundan istifade edilmiştir. Bu çalışmalar bundan sonrada devam edecektir" dedi.

Çalkın, "Milli Egemenlik Meydanı, 237. Sokak, Yeni 1 Sokak, Narinle Caddesi devamı, Milli Egemenlik Caddesi devamı, 204. Sokak, 202. Sokağın yarısı ve Hasan Acara Caddesi devamında, gaz dağıtım şirketi çalışmalarına başlamıştır. Buralar da en kısa zamanda doğal gaz kullanmaya başlayacaktır" diye konuştu.

Kağızman'ın doğal gaz çalışmalarını Gazi Kars'ımızın Milletvekili olarak birebir takip ettiğine dikkat çeken Çalkın, "Bizim amacımız, şimdiye kadar ne söz vermişsek yerine getirilmesi, hemşerilerimizim hayat kalitesini daha da artırmaktır. Bizim işimiz imar etmek, ihya etmeye çalışmaktır. Bundan sonrada Gazi Kars'ımız, Kağızman'ımız için çalışmalarımız büyük bir kararlılıkla devam edecektir" şeklinde konuştu. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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