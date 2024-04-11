Aydın'da Gaziler ve Şehit Ailelerinin Bayramı Kutlandı

Aydın'da yaşayan gaziler ve şehit ailelerini unutmayan jandarma ekipleri, gerçekleştirdikleri ziyaretlerle gazi ve şehit ailelerinin bayramını kutladı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesindeki ekipleri yaşlı çınarların yanı sıra gazileri ve şehit ailelerine yönelik gerçekleştirdikleri ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor. Ramazan Bayramı dolayısıyla da ziyaretlerine devam eden jandarma ekipleri, il genelindeki gazi ve şehit ailelerini unutmadı. Gaziler ve şehit ailelerinin Ramazan Bayramı'nı kutlayan ekipler, aynı zamanda şehit mezarlarını da ziyaret ederek dua etti.

Ziyaretler ile ilgili Aydın İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada "Kahraman şehitlerimizin değerli ailelerini ve gazilerimizi unutmadık, unutmayacağız. Ramazan bayramında kıymetli ailelerimizin bayramlarını kutladık. Şehitlerimizin mezarlarını ziyaret ederek dua ettik" ifadeleri yer aldı. - AYDIN