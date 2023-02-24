İzmit Belediyesi'nin Ürettiği Silajlar, Afet Bölgesi ve İlçedeki Çiftçiler Arasında Paylaştırıldı

Geçen sezon yaklaşık 90 dönüm araziden 247 ton silaj üreten İzmit Belediyesi, İzmitli çiftçilerin de dayanışmasıyla silajların yarısını deprem bölgesindeki çiftçilere ulaştırırken; kalan kısmını da bugün dağıttı.

İzmit Belediyesi, geçen sezonda belediyeye ait yaklaşık 90 dönüm araziyi çiftçileri desteklemek amacıyla yem bitkileri üretimine ayırarak, toplam 247 ton silaj elde etti. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından silajların yarısını afet bölgesindeki çiftçilere ayıran İzmit Belediyesi, kalan silajları bugün İzmitli çiftçilere yüzde 100 hibeli olarak dağıttı. Silaj dağıtım programına; İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Belediye Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın, Ziraat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Özgür Yılmaz ve çiftçiler katıldı.

Dağıtım programında söz alan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, şunları söyledi:

"Tüm Türkiye'nin yarasını hep birlikte sarmaya çalışıyoruz ama bir yandan da kendi bölgemizdeki ihtiyaçları da karşılamaya çalışıyoruz. İzmit Belediyesi olarak göreve geldiğimizden bu yana tarımsal alanda, aronyadan siyez buğdayına, domatesten bibere, dut fidanından ipek böcekçiliği yetiştiriciliğine kadar elimizden geldiğince çiftçimizi destekledik. Üreten insanlarımızı önceliklemeye çalıştık. Gerek ziraat odamızla gerekse çiftçi kardeşlerimizle onlara kaynak yaratacak projeler üretmeye çalıştık.

"247 TON SİLAJ ÜRETTİK"

Geçtiğimiz sezonda da İzmit tarımının en önemli kalemi olan yem bitkileri tarımı ve hayvancılık konusunda üreticilerimizi desteklemeye karar verdik ve bu projelerden biri olan silaj üretimine başladık. Üreten belediye İzmit Belediyesi olarak geçtiğimiz mayıs ayında belediyeye ait yaklaşık 90 dönüm arazimiz çiftçilerimizi destekleme amaçlı olarak yem bitkileri üretimine ayrıldı ve hasat sonunda yaklaşık 247 ton silaj üretildi. Emekçi arkadaşlarımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.

"YARISINI DEPREM BÖLGESİNE ULAŞTIRDIK"

Ürettiğimiz silajların yaklaşık yarısını deprem bölgesinde ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ulaştırdık. Bu yüzden İzmitli çiftçilerimize gösterdikleri dayanışma ve paylaşım nedeniyle çok ama çok teşekkür ediyorum. Normalde bu silajların hepsini buradaki çiftçimize dağıtacaktık. Çiftçimizin de fedakarlığıyla birlikte bölüştük, paylaştık. Deprem bölgesinde şu an ihtiyacı olan insanların bir kısmına da olsa yaralarına merhem olmak istedik. Kalan silajları İzmitli küçükbaş üreticilerini desteklemek üzere 1-25 adet küçükbaş hayvanı olan üreticilerimize dağıtmaya karar verdik.

"ŞEKER SORGUMU ÇALIŞMALARINA BAŞLAYACAĞIZ"

İzmit kırsalında, yem bitkileri üretiminde en temel problemlerden biri olan temmuz-ağustos yağmurlarının yeterli yağmaması halinde sulama imkanı olmayan mısır üreticilerinin zor durumda kaldığını da biliyoruz ve bu konuyu teknik ekibimizle inceleyerek bölgede mısıra alternatif olabilecek başka yem bitkilerini de gözlemleme amaçlı yetiştirdik. Bölgemizde mısıra alternatif ve kuraklığa karşı riski en düşük, ayrıca yabani hayvanların zarar vermediği, şekil ve görünüş olarak da mısıra benzeyen bir yem bitkisi olan boylu şeker sorgumu bitkisinin İzmit bölgesine mükemmel uyumu ve verimini gözlemleyerek bu bitkinin tarımını geliştirme odaklı önümüzdeki günlerde teknik ekibimizle birlikte çalışmalara başlayacağız.

"DEPREM BÖLGESİNE 3 BİN PROBİYOTİK YEM KATKI MADDESİ VE 122 TON SİLAJ GÖNDERDİK"

İzmit Belediyesi olarak deprem bölgelerine de elimizden geldiğince destek olmaya çalışarak, 'yüzyılın felaketi' olarak nitelendirilen depremlerde zarar gören şehirlerimizde ihtiyaç olan köylere ulaştırılmak üzere 3 bin adet probiyotik yem katkı maddesi ve ürettiğimiz silajların 122 tonunu 6 TIR'la birlikte gönderdik. Deprem olmasaydı çok daha fazla üreticimize yetişecektik ve hibe programını genişletecektik ama birçok çiftçimizin Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'ne gelip deprem bölgesinde yem ihtiyacı varsa ben hakkımdan vazgeçerim dediğini biliyoruz ve İzmit çiftçisine teşekkür ediyoruz. Silajların önümüzdeki dönemde daha artacağını belirterek bereketli olmasını diliyorum. Tekrardan tüm ülkemizin başı sağ olsun."