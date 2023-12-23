İzmir Yeşilay Şubesi'ne Prof. Dr. Dilek Takımcı seçildi

İzmir Yeşilay Şubesi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda yeni başkan olarak Prof. Dr. Dilek Takımcı seçildi.

İzmir Yeşilay Şubesi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, İş İnsanı Ümit Ülkü'nün divan başkanlığında dün gerçekleştirildi. Prof. Dr. Dilek Takımcı, gerçekleşen toplantıda İzmir Yeşilay Başkanı Necmeddin Gülak'tan görevi devralarak başkanlık koltuğuna oturdu.

Yeni görevine ilişkin açıklamalarda bulunan Takımcı, "Yeni görevimde İzmir'imize bağımlılıkla ve en önemlisi bağımlılığı önlemede etkin hizmet etmemizde siz kıymetli basın kuruluşlarının desteği çok önemlidir. Yeşilay Danışmanlık Merkezleri (YEDAM) tütün ürünleri, alkol, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığı alanında tedavi ve rehabilitasyon konusunda bireyler ve yakınlarına ücretsiz olarak sosyal destek vermektedir. Bornova ve Buca'da olmak üzere iki Danışmanlık merkezimiz bulunmaktadır. İzmir Yeşilay Şubesi Olarak yürüteceğimiz farklı yaş gurupları için hazırladığımız eğitim programları, etkinlikler, kültür sanat faaliyetleri ile İzmir'de etkin bir kampanya yürütmeyi hedefliyoruz. İzmir Yeşilay olarak Yeşilay'ın temelinde merhamet, sevgi ve sorumluluk barındıran misyon ve vizyonu bize yol gösterici ışık olacaktır. İzmir'de bir seferberlik bilinciyle insanlarımızın bağımlılığın tehlikeli dünyasında kaybolmalarını önlemek ve sağlıklı bir gelecek temel gayemizdir" dedi. - İZMİR