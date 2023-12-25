İzmir Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Selim Özkan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e Destek Ziyaretinde Bulundu

İzmir Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Selim Özkan ile yönetim kurulu üyeleri İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e destek ziyaretinde bulundu. Özkan, birlikte Türkiye'ye örnek projelere imza attıkları İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i yeniden başkan olarak görmek istediklerini belirtti. Destek için teşekkür eden Başkan Soyer, "Biriktirdiğimiz deneyimlerin ışığında tüm Türkiye'ye örnek olacak daha birçok çalışmayı yapabileceğimize inanıyorum" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kendisine destek ziyaretinde bulunan İzmir Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Selim Özkan ile yönetim kurulu üyelerini Egemenlik Evi'ndeki makamında ağırladı. Selim Özkan, Başkan Soyer'in yeniden aday gösterilmesini istediklerini, böyle bir kararın açıklanmasını dört gözle beklediklerini söyledi. Özkan, "Hem veteriner hekimlere hem de Veteriner Hekimleri Odası'na yaptığınız katkı ve destekler çok önemli. Meslek odamıza yönelik bakış açınız belediyecilik anlamında örnek teşkil edecek nitelikte. Biz bunları her yerde paylaştık, bundan da gurur duyduk" dedi.

"YAPTIĞIMIZ ÇALIŞMANIN ÖRNEĞİ YOK"

Oda ile belediyenin sahipsiz sokak hayvanlarının rehabilitasyonu için yaptığı iş birliğinin

Türkiye genelinde atılan büyük bir adım olduğunu anlatan Selim Özkan, şunları söyledi: "Farklı illerden bizi arayıp bu çalışmayı nasıl yaptığımızı soruyorlar. Biz de onlara en büyük şansımızın Tunç Başkan olduğunu söylüyoruz. 1990 yılından bu yana İzmir'deyim. Hiçbir yerel yöneticinin bu şekilde sıcak bir yaklaşımla olaylara müdahil olduğunu görmedim. Biz Oda olarak üstümüze düşen ne varsa, bugün ve bundan sonra ne gerekiyorsa elimizden geleni yapmaya hazırız."

"TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLACAK ÇALIŞMALARI YAPABİLECEĞİMİZE İNANIYORUM"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de İzmir Veteriner Hekimleri Odası'nın ziyaretinin çok kıymetli olduğunu belirterek, "Bu şekilde düşünmeniz benim için çok kıymetli. Bu güne kadar yaptıklarımızın yanı sıra çok daha fazlasını, çok daha iyisini yapabileceğimizi öngörüyorum. Tüm Türkiye'ye örnek olacak başka çalışmaları birlikte yapabileceğimize inanıyorum. O heyecanı taşıyorum. Biz birlikte Türkiye'de yapılmayan bir çalışmayı hayata geçirdik. ve model olacak bir proje yaptık" dedi.

"YEPYENİ BİR YOL HARİTASI TARİF EDEBİLİRİZ"

Gelecek dönem bütün bu deneyimlerin ışığında yepyeni bir yol haritası üzerinde pek çok konuda çalışabileceklerini söyleyen Başkan Soyer, "Bu; Türkiye'de bu konuyla ilgili yapılmak istenen mevzuat ve düzenlemelere etki edecek sonuçlar doğuracak. İş birliği yaparsak aklımıza gelmeyen bir çok sorunla ilgili de inisiyatif üstlenebiliriz. Çünkü irademiz çok net. Aynı yerden bakıyor, aynı dertleri taşıyoruz. O nedenle de bu güç birliği benim için çok kıymetli" dedi.