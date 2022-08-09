İzmir haberleri | İzmir'in 9 İlçesinde Uyuşturucu Operasyonu İzmir haber... İzmir'in 9 ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 13 kilo 900 gram kubar esrar, 15 gram metamfetamin, 60 adet sentetik hap ve 651 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. 26 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. İzmir'in 9 ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 13 kilo 900 gram kubar esrar, 15 gram metamfetamin, 60 adet sentetik hap ve 651 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. 26 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. İzmir İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve ilçe jandarma komutanlığı ekipleri, 1-8 Ağustos 2022 tarihleri arasında 9 ilçede operasyon düzenledi. Bayındır, Beydağ, Çeşme, Karabağlar, Kınık, Kiraz, Ödemiş, Seferihisar ve Torbalı'da düzenlenen operasyonlarda 13 kilo 900 gram kubar esrar, 15 gram metamfetamin, 60 adet sentetik hap, 651 kök kenevir bitkisi ile 16 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Olaylarla ilgili olarak 26 şüpheli tarafından adli işlem başlatıldığı açıklandı. ANKA / Yerel İzmir Yerel Haberler

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