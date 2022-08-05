İzmir haber... Konak Belediye Başkanı Abdül Batur: "Kemeraltı'nda Yıkılan Şadırvan Aynı Şekliyle Yeniden Yapılacak"

İzmir'in Kemeraltı Çarşısı'nda gece saatlerinde yıkılarak yerle bir edilen tarihi şadırvanın bulunduğu alana giderek bölge esnafı ve yurttaşları dinleyen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Konak Belediyesi olarak şadırvanı aynı şekliyle, yeniden Kemeraltı'na kazandıracağız" dedi.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, belediye bürokratları ve teknik ekibiyle birlikte, Kemeraltı Şadırvanaltı Camisi yakınında yer alan ve 4 gün önce yapılan saldırı sonucu yıkılan şadırvan alanında dün incelemelerde bulundu. Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin ve Konak Mahalle Muhtarı Tamer Yıldırım'ın da eşlik ettiği Başkan Batur, esnaf ve vatandaşla da konuşarak taleplerini dinledi. Batur, vandalca bir saldırıya hedef olan Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nın simge şadırvanını en yakın zamanda ve aynı şekilde yeninden yapacaklarının sözünü verdi.

BATUR: AYNI ŞEKİLDE AYNI YERE YAPILACAK

Yıkılan şadırvanla ilgili teknik değerlendirmede bulunan Başkan Batur, vatandaşın ve esnafın taleplerine de kulak verdi. İncelemenin sonunda bürokratlarına şadırvanın aynısının yapılması talimatını veren Başkan Batur, "Bugün esnaf kardeşlerimizi de dinledik, vatandaşın talebini de gördük. Konak Belediyesi olarak şadırvanı aynı şekliyle yeniden Kemeraltı'na kazandıracağız. En kısa zamanda çalışmalara başlıyoruz" dedi.

"BİR DEĞER BİR GECEDE YERLE BİR OLDU"

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Kemeraltı'nın tarihi değerini bir kez daha anımsatarak şöyle konuştu:

"Bizler hem kamu kurumları hem de sivil toplum kuruluşları olarak hep birlikte Kemeraltı'nda tarihi ayağa kaldırmak için çaba gösterirken, Kemeraltı'nı UNESCO Dünya Mirası kalıcı listesine hazırlarken, bu yaşanan olay hepimizi üzdü. Konuyu meclis toplantımızda da gündeme getirdik. Ne yazık ki burada bir değer bir gecede yerle bir oldu. Balyozla kırmak çözüm değil. Bilinç ve eğitimle başa çıkılabilecek bir durum bu. Esnafımızın da vatandaşımızın da bilinçli hareket etmesi gerekiyor. Şadırvan yıkıldıktan sonra duyarlılık gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum."