İyi Partili Ayyüce Türkeş Taş: "Türk Halkı Bu Adamı İdama Mahkum Etti Ama Yine Bunu Meclis'e Çağıran Şahıs Sayesinde İpten Döndü"

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayyüce Türkeş Taş, PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın idama mahkum edildiğini anımsatarak, "Türk halkı bu adamı idama mahkum etti ama yine bunu Meclis'e çağıran şahıs sayesinde bu adam idamdan, ipten döndü" dedi. İyi Parti Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar da, "Çiftçilik yapan değerli hemşehrilerimiz, kardeşlerimiz çiftçiliği artık bırakacağız diyorlar. Toprağı artık ekmek istemiyoruz diyorlar. Neden? Çünkü ekecek takatimiz kalmadı diyorlar" diye konuştu.

İyi Parti Yozgat İl Kongresi Büyük Sinema ve Kültür Merkezi Salonu'nda İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayyüce Türkeş Taş ve Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar'ın katılımı ile gerçekleştirildi. Kongrede seçimlere tek aday olarak katılan Mustafa Görkem Taştan güven tazeledi.

Kongre Divan Başkanlığını üstlenen Ayyüce Türkeş Taş, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin çok zor bir dönemden geçtiğini ifade ederek, "Ekonomik sıkıntı artık arşa dayandı. Emekli, asgari ücretli, sabit ücretli geçinemiyor diyorduk ama artık sanayi imdat diye bağırıyor. İflaslar, konkordato artık kuyruk halinde. Bir şirketin iflas etmesi, konkordato ilan etmesi belki minimum binlerce kişiyi, on binlerce kişiyi etkiliyor. Çünkü kaç aile oradan ekmek yiyor. Sağlık sektöründe deseniz ayrı sıkıntılar var, eğitim ayrı. Adalet zaten inşallah vardır diye dua ediyoruz" dedi.

"Meclis'te bunlara kafa yorulması gerektiğini" söyleyen Taş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bunları tartışmamız gerekirken bir gün geçen sene ekim ayında bir zat bir anda dedi ki; 'Terörist başı, cani gelsin Meclis'te konuşsun, derdini anlatsın, bu iş burada bitsin. Hep beraber el ele kol kola gezelim. Türkiye'nin bütün sorunları çözülsün' vs. gibi bir laf etti. Herkes ne olduğunu anlayamadı. Bir an böyle şoka girdi. MHP'nin lideri olduğu için Türk milletinin gönlünde özellikle beka açısından kredibiliyeti çok yüksek olduğu için biraz herkes nefesini tuttu. Neler oluyor diye bakmaya başlarken Sayın Genel Başkanımız başta olmak üzere hepimiz bunun çok kötü şeylere gebe olduğunun sinyali olduğunu, bu gidişatın hayra gitmediğini, bu açıklamanın hiç normal olmadığını bas bas bağırdık, söyledik. Her konunun bir profesörü, çok iyi uzmanı var. Biz de bu terör konusunda Türkiye'nin terörsüzleştirme, terörle mücadele konusunda gerçekten uzman insanlarız. Türk milleti de uzman, Türk ordusu da uzman, bizim geldiğimiz siyasi fikir de uzman. 'Terörsüz Türkiye' diye söylediğinde herkesin hoşuna giden bu cümle teröristi ve terörist başını Türkiye'de aktör haline getirme süreci aslında. 'Ben bu 100 yılın hesabını soracağım. 100 yılın yaptığı bu zulmün hesabını soracağım' diyenlerle yola çıkmaya biz karşı çıkıyoruz. Bu adam 55 bin kişinin katili, 55 bin bebeğin, kadının, mühendisin, doktorun, askerin, güvenlik kuvvetlerinin katili. Bunu da biz söylemiyoruz. Bu tutanaklarda var, telsiz kayıtlarında var."

"Zaten Türk milleti ona hayatını bahşetti"

Ayyüce Türkeş Taş, Abdullah Öcalan'ın yargılanıp, idama mahkum edildiğini hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Bu adam bundan yargılandı, Türk mahkemeleri idama mahkum etti, Türk halkı bu adamı idama mahkum etti ama yine bunu Meclis'e çağıran şahıs sayesinde bu adam idamdan, ipten döndü. Zaten veresiye nefes alan bir adama, zaten Türk milleti ona hayatını bahşetti. İmralı'da ömrünün sonuna kadar yaşayacak bir adama şimdi de diyoruz ki umut hakkı vereceğiz. Niye umut hakkı vereceğiz? Neden vazgeçti? Hiçbir şeyden vazgeçmedi. 1999 sonra verdiğimiz şehide ya da PKK'nın yaptığı operasyonlara baktığımızda 1999 öncesini aratmayacak boyutta. Niye 1999 sonrası diyorum? Çünkü bu adam 1999'da tutuklandı."

"Abdullah Öcalan gibi terör örgütü liderlerinin umut hakkı olmadığını" ifade eden Taş, bu hakkın muhataplarının iyileşme göstermesi, geri adım atması gerektiğini belirtti. Taş, şöyle devam etti:

"Bu zat-ı muhteremde onların hiçbiri de yok. Ama inatla ve ısrarla Meclis'i de bunun içine katarak nedense Abdullah Öcalan denen caniyi Türk devleti ile eş tutup, onu aklayıp onu bu toplumun içine bir şekilde karıştırma politikaları var. Çünkü 100 yıl önceden, belki 200 yıl önceden bu topraklar üzerinde emperyal güçlerin Sevr Barış Anlaşması'nda da gördüğümüz uygulamaya çalıştığı planlar hala devam etmekte. Onlar hala bu bölgede İsrail'in baş aktörü olduğu bir senaryoyu çiziyorlar. Gayet de muvaffak bir şekilde ilerliyor gözüküyorlar. O konuda Türkiye'nin de üzerine düşen görevi Abdullah Öcalan'a vermişlerdi. Zaten Irak'ın kuzeyinde bir terörist kamp kuruldu. Suriye'nin kuzeyinde de kuruluyor gibi gözüküyor. Biz Suriye'nin üniter ve milli yapısını koruması gerektiğini savunuyoruz ama koruyamayacağı sinyalleri geliyor. YPG gayet vahşi bir şekilde hayatına devam ediyor. SMO ile birleşiyor. Suriye Milli Ordusu 20 bin kişilik ordu. YPG yaklaşık 100 bin, belki daha fazla kişilik bir ordu. Bu YPG'nin bununla birleşmesi demek zaten orada başka bir terörist kamp kurulması demek. Bu da ne demek? Türkiye'nin ciddi tehdit altında olması gerek. Burada da bu caniyi kurucu önder diye ilan edip burada baş aktör yapmaya çalışıyorlar. Biz İYİ Parti olarak ilk günden beri bu sürecin böyle bir ihanet süreci olduğunu bildiğimiz için karşısındayız. Karşı durmaya da devam edeceğiz.

Bir de diyorlar ki 'Şehit ailelerine soralım'. ya şehit ailesine ne soracağız biz? 'Benim oğlum da şehadet makamına erdi, içim huzurlu' demesini sağlamak dışında bizim onlardan ne isteyebilecek bir şeyimiz var ne de soracak bir şeyimiz var. Onlar bu bayrak, bu vatan üzerinde dalgalansın, bu caniler de bu vatan üzerinde cirit atmasın diye can verdi. O yüzden bizim görevimiz onların ruhunu her daim şad etmek."

"Çiftçiliği artık bırakacağız diyorlar"

İYİ Parti Yozgat Milletvekili Kayalar da tarımda gerek Yozgat'ta gerekse bütün Türkiye'de çok büyük sıkıntı olduğunu belirterek, "Hükümet tarafından, yönetim tarafından, yöneticiler tarafından terk edilmişlik var. Bu lafı ben bilerek söylüyorum. Ben ne söylediğini çok iyi bilen bir insanım. Çünkü çiftçinin sorununa kulaklar tıkalı. Bugün konuştukları konular Türkiye'nin birincil meseleleri değildir. İki gündür Yozgat'ta çiftçilik yapan değerli hemşehrilerimiz, kardeşlerimiz çiftçiliği artık bırakacağız diyorlar. Toprağı artık ekmek istemiyoruz diyorlar. Neden? Çünkü ekecek takatimiz kalmadı diyorlar" ifadelerini kullandı.

Gübrenin, yemin, ilacın, işçi parasının, mazotun arttığını, yaptığı görüşmelerde çiftçilerin "Çok zorlanarak ekim yapıyoruz" dediğini anlatan Kayalar, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin dünya ölçeğinde itibarlı büyük bir ülke olabilmesi için topraktan başlayarak kalkınmanızı gerçekleştirmeniz lazımdır. Onun için ifade ediyorum; yarın Meclis'te daha değişik boyutta da ifade edeceğiz. Tarım artık büyük bir bunalımın içerisinde. Çiftçimiz artık büyük bir sıkıntının içerisinde ve o sıkıntısı sadece kendi yaşamını devam ettirmek değil, ülkemizin geleceğinin sorumluluğunu sırtlarında hissediyorlar ve o sorumluluğu hala her türlü engele rağmen, her türlü eziyete rağmen, her türlü şaşı bakılmasına rağmen devam ettirmeyi istiyorlar. İşte ben onlara ülkemizin en milliyetçi insanları diyorum. Topraktan üretim yapanlar."