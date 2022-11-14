İSTANBUL-İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA: 50 YARALI TABURCU OLDU, 31 YARALININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR
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İSTANBUL, (DAH) -İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda yaralanan 50 kişinin tedavilerinin tamamlanarak taburcu olduğunu, 31 yaralının ise tdavilerinin sürdüğünü açıkladı.
İSTANBUL, (DAH) -İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda yaralanan 50 kişinin tedavilerinin tamamlanarak taburcu olduğunu, 31 yaralının ise tdavilerinin sürdüğünü açıkladı.
Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hastanelere sevk edilen 50 yaralımızın tedavileri tamamlanarak taburcu edilmiş, 31 yaralımızın tedavisi halen devam etmektedir. Yoğun bakımda tedavi gören 5 yaralımızdan 2'sinin durumu ciddiyetini korumaktadır. Yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum" dedi.