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İstanbul'da Papağanıyla Metrobüse Binmek

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Esenyurt'ta genel ve yerel seçimlerde oy kullanmaya papağanıyla giden Nazım Cihan, bu kez metrobüste sevimli hayvanıyla yolculuk yaptı. Metrobüste ilgi odağı olan papağanın 'Allah' demesi şaşırttı. Papağanı görenler hayrete düşerken o anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

İstanbul'da her seçime papağanıyla giden Nazım Cihan, bu kez sevimli hayvanıyla metrobüse bindi. Metrobüste yolculuk yapan papağan "Allah" diyerek seslenirken o anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Esenyurt'ta genel ve yerel seçimlerde oy kullanmaya papağanıyla giden Nazım Cihan, bu kez metrobüste sevimli hayvanıyla yolculuk yaptı. Metrobüste ilgi odağı olan papağanın "Allah" demesi şaşırttı. Papağanı görenler hayrete düşerken o anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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