İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki için oturma eylemi düzenlendi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistin'e destek amacıyla Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde oturma eylemi düzenleyen öğrencilere İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek de destek verdi.

Öğrenci Yaşam Merkezi önünde toplanan öğrenciler, 9.00-20.00 saatleri arasında sürecek olan oturma eylemi ile Gazze'ye yönelik saldırılara tepki gösterdiler. Eyleme, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, rektör yardımcıları Prof. Dr. Mucip Genişel ve Prof. Dr. Serkan Kapucu ile akademisyenler de katılarak öğrencilere destek oldular. İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadığını ve Filistin'e desteğini dile getirdiğini ifade etti. Kökrek, "Gazze'de yaşanan insanlık dışı saldırıları ve masum insanların katledilmesini şiddetle kınıyoruz. Filistin halkının yanında olduğumuzu ve bu zulmü kabul etmediğimizi bir kez daha vurgulamak istiyoruz." dedi.

Kökrek,"Bu oturma eylemi, Gazze'de yaşananlara karşı duyarsız kalmadıklarını gösteren önemli bir adımdır." diye konuştu.

Öğrencilerin oturma eyleminin 24 Mayıs'a kadar devam edeceği öğrenildi. - AĞRI