Ispartalı öğrenciler hünerlerini Yöresel Yemek Fuarı'nda sergiledi

ISPARTA - Isparta genelindeki meslek liselerinin yiyecek içecek bölümlerinde eğitim gören öğrenciler Isparta'ya özgü yaptıkları yöresel yemekleri bir otelde düzenlenen Yöresel Yemek Fuarı'nda sergiledi.

Isparta Eğitimin Niteliğini Geliştirme Projesi çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikte öğretmen ve öğrencilerin hazırlayıp sunduğu Isparta'ya ait yöresel yemekler konuklardan büyük beğeni aldı. Sazan dolmasından kabuneye kadar birçok yöresel ürün konuklara ikram edildi. Yöresel Yemek Fuarı'nda öğrencilerle bir araya gelen Vali Aydın Baruş, öğrencilerle tek tek tanışarak hazırladıkları yemeklerle ilgili bilgiler aldı. Ortaya çıkardıkları başarılı çalışmalardan dolayı öğrencileri tebrik eden Vali Baruş, ardından ikram edilen yemeklerin tadına baktı.

İkramlar sonrası, eğitimin niteliğini geliştirme projesi çerçevesinde mesleki eğitime önem verdiklerini vurgulayan Vali Baruş, öğrencilerin hazırladıkları yemekleri çok beğendiğini söyledi. Baruş, "Projenin amacı çocuklarımızın sadece eğitim gördüğü fiziki alanların iyileştirilmesi değil aldıkları eğitim ve uygulamaların da kalitesinin artırıldığı, geleceği iyi bir şekilde hazırlanmaları. Bu çerçevede biz özellikle mesleki eğitime de önem veriyoruz. Burada hem il merkezimizden hem ilçelerimizden olan lezzetlerimizin bir çok insan tarafından tadılmış ve beğenilmiş olması gençlerimizin de geleceğe yönelik çok olumlu mesajlar verdiğini gösteriyor. Eğitimin niteliğinin geliştirilmesi projesi kapsamındaki faaliyetlerimiz durmadan devam edecek. Diğer okullarımızda okuyan öğrencilerimize yönelik de bu faaliyetler durmaksızın ilerliyor. Önemli olan gençlerimizi geleceğe iyi bir şekilde hazırlamak. Bu etkinlikte onlardan biriydi" dedi.

Isparta Yöresel Yemek Fuarı'ndaki yemekler; Atabey Hacı Naciye Kasap Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Keçiborlu Süleyman Demirel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şarkikaraağaç Şehit Muhammed Ceylan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yalvaç Antik Kent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Eğirdir Nafiz Yürekli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Isparta Meslek Eğitim Merkezi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlandı.